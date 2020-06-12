HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bakan Pekcan: Çin firmalarını Türkiye'de yatırıma davet ediyoruz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin firmalarını Türkiye'de yatırıma davet ederek, "Türkiye'yi bu alanda global bir merkez haline getirmek arzusundayız. Bu çerçevede Çin firmalarını Türkiye'de ve ihtisas serbest bölgelerde yatırıma davet ediyoruz" dedi.

Bakan Pekcan: Çin firmalarını Türkiye'de yatırıma davet ediyoruz
12.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:26

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin firmalarını Türkiye'de yatırıma davet ederek, "Türkiye'yi bu alanda global bir merkez haline getirmek arzusundayız. Bu çerçevede Çin firmalarını Türkiye'de ve ihtisas serbest bölgelerde yatırıma davet ediyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Pekcan, Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede; ikili ticaret ilişkileri, ticaretin dengeli yapıya kavuşturulması, KEK gündemleri, yerel paralarla ticaret, Kuşak ve Yol Girişimi, e-ticaret, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatı gibi konular ele alındı. Toplantıda ayrıca gümrükler, sivil havacılık alanında iş birliği, ihtisas serbest bölgeleri, ticari vizelerin kolaylaştırılması konuları da görüşüldü. Bakan Pekcan, Çin'de Covid-19 salgını nedeniyle yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini iletirken, Wuhan'da ve Çin'in diğer bölgelerinde hayatın normalleşme sürecine geçmesinin, ülkenin bu konudaki başarısının önemli göstergesi olduğunu söyledi. Pekcan, "Türkiye hem sağlık hem de ticari ve ekonomik açıdan aldığı önlemlerle salgınla en iyi mücadele eden ülkelerden biri oldu. Ülkelerimizin karşılıklı dayanışma ve iş birliği içerisinde bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağına inanıyorum" dedi. 

'İŞ BİRLİĞİ OLANAKLARI YARATMAK İSTİYORUZ'Bakan Pekcan, Türkiye ile Çin arasında 2001 yılında 1,1 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin, 2019 yılında 21 milyar 854 milyon dolara ulaştığını; ancak Çin'in 2019 yılında Türkiye'nin dış ticaret açığı verdiği ülkeler içerisinde yüzde 20,8 ile 2'nci sırada yer aldığını kaydetti. Pekcan, "Çin'e daha yüksek katma değerli ihracatı mümkün kılarak, ikili ticaretimizi daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bu kapsamda ayakkabı, hazır giyim ürünleri, seramik materyalleri, zeytinyağı, bazı tarım ürünleri gibi birçok ürün grubunda Çin'e önemli ihracat potansiyelimiz olduğunu tespit ettik. Ayrıca, Çin'in hangi ürünleri Türkiye'den tedarik edebileceğine yönelik olarak Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma yaptık. Bu çerçevede Çin'in özellikle motorlu taşıt aksam ve parçaları, medikal ekipmanlar, elektrikli-elektriksiz makineler, bazı tarım ürünleri başta olmak üzere belirli ürün tedariklerini Türkiye'den kaliteli ve uygun koşullarda yapabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda Çin ile iş birliği yapmaya hazırız. Bu potansiyel ürünler üzerinden yola çıkarak, iş çevrelerimizi bir araya getirmek ve tespit ettiğimiz ürün grupları çerçevesinde iş birliği olanakları yaratmak istiyoruz" diye konuştu. 'ÇİN FİRMALARINI TÜRKİYE'DE YATIRIMA DAVET EDİYORUZ'Çin'in bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların sınırlı kaldığını kaydeden Pekcan, "Kaliteli beşeri sermaye havuzu, AB ile Gümrük Birliği ilişkisi ve yatırımcılara sunduğu esnek teşvik sistemi ile Türkiye, Çinli global şirketler için ideal bir bölgesel merkez olma potansiyeline sahip. Ar-Ge ve teknoloji içeriği yüksek, yüksek katma değerli mal ve hizmet üretim faaliyetlerinin, ihracat hedefli olarak kümelenmelerine imkan tanıyacak ihtisas serbest bölgelerini oluşturduk. Bu çatı altında yapacakları uluslararası iş birliklerini daha da hızlandırmak ve Türkiye'yi bu alanda global bir merkez haline getirmek arzusundayız. Bu çerçevede Çin firmalarını Türkiye'de ve ihtisas serbest bölgelerde yatırıma davet ediyoruz" dedi. 'YEREL PARALARLA TİCARETİN ARTIRILMASI GEREK'İki ülke arasında yerel paralarla ticaretin artırılması gerektiğinin altını çizen Pekcan, "Çin'in Türkiye ile ticaret yapan veya yatırım ilişkisi içerisinde bulunan firmalarının yerel paralar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmelerinin teşvik edilmesi yönünde bir politikaya da yoğunluk verdik. Türkiye, ticaret açığı verdiği ülkelerle, yerel paralarla ticaret ve ithalat düzenlemeleri konusunda kararlı adımlar atmaya başladı. Çinli makamlarla daha önce çeşitli düzeylerde gerçekleştirilen temaslarda yerel paralar üzerinden ticaretin desteklenmesi hususunu görüşmüştük. Çin hükümetinden, Türkiye ile ticaret yapan Çinli firmalara yerel para kullanmaları yönünde net bir yönlendirme ve teşvik bekliyoruz" diye konuştu. 'NEGATİF ETKİLERİ AZALTMADA BÜYÜK ROL OYNAYACAĞINA İNANIYORUZ'Covid-19 ile mücadelede küresel iş birliğinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, şunları kaydetti:  

"Covid-19, tüm ülkeler olarak birbirimize ne kadar bağımlı olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. Yaşanılan bu istisnai dönemde bir yandan sağlık hizmetlerinin hayati fonksiyonunun diğer taraftan da günlük ihtiyaçların karşılanmasında e-ticaretin, taşımacılık ve lojistik hizmetlerinin, telekomünikasyon ve online ödeme hizmetleri gibi temel hizmetlerin ekonomilerimiz için öneminin daha da ön plana çıktığını görüyoruz. Türkiye olarak biz, 2020 yılı Mayıs ayında kabul ettiğimiz 'Covid-19'la Mücadelede Dünya Ticaret ve Yatırımını Desteklemeye Yönelik G20 Eylemleri'ni sonuna kadar destekliyoruz. Aynı şekilde, 'DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması önemlidir. Serbest, açık, temassız ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sisteminin, pandemiyi kontrol altına almak için alınan önlemlerin negatif etkilerini azaltmada büyük rol oynayacağına inanıyoruz."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Ekonomi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı Ekonomi
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381 liradan işlem görüyor
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek Ekonomi
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu Ekonomi
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Demet Evgar Ajda Pekkan Mariah Carey
Spor Metin Oktay Fatih Terim Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Tahir Karapınar
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Pekcan: Çin firmalarını Türkiye'de yatırıma davet ediyoruz - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 16:26:38. #1.14#
title