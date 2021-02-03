Bakan Pekcan: "Çıkardığımız yönetmelikle hem tüketicilerimiz hem de haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacak."
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Bakan Pekcan: "Çıkardığımız yönetmelikle hem tüketicilerimiz hem de haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacak."

03.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:38
Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "Çıkardığımız yönetmelikle hem tüketicilerimiz hem de haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacak.

Bakan Pekcan: "Çıkardığımız yönetmelikle hem tüketicilerimiz hem de haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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