Bakan Pekcan: "Çıkardığımız yönetmelikle hem tüketicilerimiz hem de haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacak."
03.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:38
Bakan Pekcan: "Çıkardığımız yönetmelikle hem tüketicilerimiz hem de haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacak.
Bakan Pekcan: "Çıkardığımız yönetmelikle hem tüketicilerimiz hem de haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır