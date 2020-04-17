Bakan Pekcan çeşitli sektörlerin ihracatçı birlik başkanlarıyla görüştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Bakan Pekcan çeşitli sektörlerin ihracatçı birlik başkanlarıyla görüştü - Haber
Ruhsar Pekcan, Politika

Bakan Pekcan çeşitli sektörlerin ihracatçı birlik başkanlarıyla görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, makina, otomotiv, elektrik, elektronik, savunma, iklimlendirme, gemi, yat sektörlerinin ihracatçı birlik başkanları ile videokonferans yoluyla görüştü.

17.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:38
Bakan Pekcan çeşitli sektörlerin ihracatçı birlik başkanlarıyla görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, makina, otomotiv, elektrik, elektronik, savunma, iklimlendirme, gemi, yat sektörlerinin ihracatçı birlik başkanları ile videokonferans yoluyla görüştü.Toplantıda Covid-19 pandemisinin sektörler üzerinde etkileri, sektörün görüş ve önerileri ele alındı.

Bakan Pekcan, toplantıda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günler yaşandığını belirterek, "Bugünler birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın maksimum noktada olması gereken günler. Sektörlerimizle irtibatımızın sürekliliği önemli. Biz taleplerinizi günü gününe takip ediyoruz" dedi.

İhracatta 2019 yılını yüzde 2.2 artış ve dünyada ihracatı en çok artan 7. ülke olarak kapattıklarını hatırlatan Pekcan, "Ocak-

Şubat döneminde artış yüzde 4'ün üzerindeydi. Mart ayında pandeminin etkisiyle yüzde 17.8 düşüş görüldü ancak böyle bir dönemde 13.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmek de büyük başarı" şeklinde konuştu.

Dünya genelinde faaliyet gösteren ticaret müşavirleri ile bölgesel olarak hemen her gün videokonferans yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız görüşmelerden aldığımız bilgi, Singapur, Güney Kore ve Çin gibi ülkelerin artık pandeminin olumsuz etkisinden çıkarak toparlandığı yönünde. Biz ihracatımızın yüzde 55'ini Avrupa kıtasına yapıyoruz ancak Avrupa toparlanana kadar bu ülkelere odaklanarak ihracatımızı nasıl arttırabiliriz, neler yapabiliriz bunun üzerinde çalışmalıyız. Bu doğrultuda sektörle müşterek çalışmalarımız son derece önem taşıyor. Almanya, Avusturya gibi ülkeler de artık ekonomiyi canlandırmak üzere harekete geçtiler. Bizler de sektörlerimizle beraber nasıl hızlı bir trend ile tekrar ihracat artışına gireriz, neler yapmamız lazım, bu konular üzerine odaklanmalıyız. Bu süreçte ihracatçı sektörlerimizle tam bir koordinasyon içerisinde eylemlerimizi yürütmemiz, yol haritamızı ve acil eylem planlarımızı oluşturmamız gerekiyor."

Pekcan, ayrıca sanal fuarlar ve sanal ticaret heyetlerini aktifleştirme yönünde çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bu süreçte tüm ihracatçılar ve sektör temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirten Pekcan, "İnşallah, el birliği ile bugünleri atlatarak bir an önce refaha erişeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Politika Manşet

Haberler

İşte 10 Nisan akşamı sokağa akın edenlerin en çok satın aldığı ürünler Haber
İşte 10 Nisan akşamı sokağa akın edenlerin en çok satın aldığı ürünler
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı Haber
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce dava açtığı ortaya çıktı Haber
'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce dava açtığı ortaya çıktı
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haber
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Haber
İBB Başkanı İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür Haber
Dr. Mehmet Öz'den skandal öneri: Okullar açılsın, çocukların sadece yüzde 2'si veya 3'ü ölür
Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi
Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Koronayı yenerek sağlığına kavuşan genç kız: Babamı aradım, bana 'eve gelme' dedi
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi
Evden çıkamayan çocuk, 'yasal hakkım' diyerek jandarmadan cips istedi
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Profesör, Sağlık Bakanlığı'nın korona verilerini anlık takip ettiği Halk Sağlığı Sistemi'ni anlattı
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü
Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, metroda ücretsiz maske dağıtmaya başladı
İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı
İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
Korona hastalarını gizleyen muhtar görevden alınırken, bildiren muhtar ödül aldı
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
İlaçlama makinesine sıkışarak can veren küçük çocuk, doğum gününde toprağa verildi
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı
Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın 'Acilen klinik testlere alınmalı' dediği Dornaz Alfa nedir?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa nedir?
İranlı 'Zombi gelin' koronavirüse yakalandı
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Ercüment Ovalı 'Hayat kurtarabilir' dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa
Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı: Dornaz Alfa
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'in koronavirüs mücadelesine ilişkin: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler...
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır
Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır
Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi
Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Levent Gök Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Halil Sezai Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Bülent Uygun Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: Bakan Pekcan çeşitli sektörlerin ihracatçı birlik başkanlarıyla görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 13:19:20. #1.15#
title