Bakan Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı
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Bakan Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı

Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonu Milli Marşların okunması Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisisi Nadejda Neynski'nin konuşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı.

03.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:13
Bakan Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı

Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonu

Milli Marşların okunması

Bulgaristan'ın Büyükelçisisi Nadejda Neynski'nin konuşması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü dolayısıyla verilen resepsiyona katıldı. Bakan Pekcan, resepsiyonda konuşma yaptı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bakan Pekcan, Bulgaristan Milli Bağımsızlık Günü resepsiyonuna katıldı
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