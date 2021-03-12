Bakan Pekcan: "Bu yılın ilk 2 ayı itibariyle mineral yakıtlar kalemindeki ürünler hariç olarak bakıldığında kimya sektöründe yüzde 15,7 artışla...
12.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:40
Bakan Pekcan: "Bu yılın ilk 2 ayı itibariyle mineral yakıtlar kalemindeki ürünler hariç olarak bakıldığında kimya sektöründe yüzde 15,7 artışla yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz.
Bakan Pekcan: "Bu yılın ilk 2 ayı itibariyle mineral yakıtlar kalemindeki ürünler hariç olarak bakıldığında kimya sektöründe yüzde 15,7 artışla yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı