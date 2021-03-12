Bakan Pekcan: "Bu yılın ilk 2 ayı itibariyle mineral yakıtlar kalemindeki ürünler hariç olarak bakıldığında kimya sektöründe yüzde 15,7 artışla...

Bakan Pekcan: "Bu yılın ilk 2 ayı itibariyle mineral yakıtlar kalemindeki ürünler hariç olarak bakıldığında kimya sektöründe yüzde 15,7 artışla yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz.