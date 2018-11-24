Bakan Pekcan: Btso, Tüm Oda ve Borsalara Mentorluk Yapsın

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte ilgili bakanlıklara ziyarette bulundu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye'deki tüm oda ve borsalara mentorluk yapmanızı istiyorum. Yaptığınız çalışmaların yer aldığı sunumu Türkiye'deki tüm illerimizde paylaşalım" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında ayrıca BTSO meslek komiteleri, sektörel konseyler ve üyelerin gündemlerinde yer alan karar, konu, görüş ve önerilerin yer aldığı raporlar da Bakanlar'a sunuldu. Görüşmelerde BTSO'nun Bursa'nın vizyonunu güçlendiren projelerini yakından takip ettiklerini belirten Bakanlar, çalışmalara tam destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

BTSO TÜRKİYE'DEKİ ODA VE BORSALARA MENTOR OLACAK

BTSO heyeti Ankara'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Bakanlık yöneticileri ile bir araya geldi. Bursalı firmaların, BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle farklı sektörlerde yürütülen 15 UR-GE projesi ile önemli ihracat başarılarına imza attığını vurgulayan Başkan Burkay, Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, Türk Ticaret Merkezleri gibi ihracatı artırmaya dönük projelerle de Bursalı firmaların uluslararası rekabetçiliklerini güçlendirdiklerini ifade etti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak bu toplantıda aktardığınız taleplerin tümünü en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Ancak ben de sizlerden bir konuda destek istiyorum. Türkiye'deki tüm oda ve borsalara mentorluk yapmanızı istiyorum. TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile de görüşüp sizleri diğer oda ve borsa temsilcilerimizle bir araya getirmemiz gerekiyor. Yaptığınız çalışmaların yer aldığı sunumu Türkiye'deki tüm illerimizde paylaşalım. Değerli çalışmalarınızdan dolayı sizleri canı gönülden kutluyorum" dedi.

'BURSA YATIRIMLARIMIZIN KARŞILIĞINI MİSLİYLE VERİYOR'

BTSO Yönetimi'nin Başkent temasları kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı ziyaret eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO projeleri ve Bursa sanayisindeki dönüşüm süreci hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bilgi verdi. TEKNOSAB, KOBİ OSB, Model Fabrika gibi projelerle Bursa'nın orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Burkay, yürütülen projeler kapsamındaki talep ve beklentilerini Bakan Varank'a aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapılan görüşmede iş dünyasının talepleri doğrultusunda çok önemli teşvik ve destek programlarını uygulamaya aldıklarını belirtti. Bursa'nın Bakanlık tarafından sağlanan imkanları en iyi şekilde değerlendiren kentlerin başında geldiğini ifade eden Bakan Varank, "Bursa yapılan yatırımların karşılığını misliyle veriyor. Kentin sanayi ve ihracattaki yükselen performansı bunun en önemli göstergesi" dedi.

TEKNOSAB'IN LOJİSTİK İMKANLARI GÜÇLENDİRİLECEK

İbrahim Burkay başkanlığındaki BTSO heyeti ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı makamında ziyaret etti. TEKNOSAB ve Lojistik Merkez projeleri hakkında Bakan Turhan'a bilgi veren Başkan Burkay, TEKNOSAB kapsamında yapılacak demiryolu ve otoyol bağlantılarının sağlanmasının önemini vurguladı. Dünya genelinde yapılan ihracatın ağırlıklı olarak deniz yolu ile yapılmasına karşın Bursa ihracatının yüzde 78'inin karayolu ile gerçekleştiğini aktaran Başkan Burkay, TEKNOSAB'ı Lojistik Merkez ile Bandırma Limanı'na bağlayarak firmaların lojistik maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bakan Mehmet Cahit Turhan, dev ulaşım ve altyapı projelerini bir bir hayata geçirdiklerini kaydetti. Bursa'nın merkezinde yer aldığı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda çalışmaların beklenenden önce tamamlanacağını söyledi. Projenin gelecek yıl Haziran ayında hizmete alınacağının müjdesini veren Bakan Turhan, BTSO tarafından TEKNOSAB'ın lojistik imkanlarının güçlendirilmesi amacıyla aktarılan talepleri de çözüme kavuşturacaklarını vurguladı.

BURSA TURİZMİ İÇİN ORTAĞIMIZ BTSO

Ankara ziyaretleri kapsamında Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de bir araya gelen BTSO Yönetimi, kent turizmi ve BTSO tarafından yürütülen projeler hakkında istişarede bulundu. Bakan Ersoy'a Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (UYEM) projesi hakkında bilgi veren Başkan Burkay, UYEM'in gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından gelen iş dünyası temsilcilerine hizmet sunan bir merkez olmasını hedeflediklerini söyledi.

Bakanlık olarak UYEM'e Turizm Yatırım Teşvik Belgesi vereceklerini de açıklayan Bakan Ersoy, "Bursa turizmi için bizim muhatabımız Bursa Ticaret ve Sanayi Odası. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte daha çok bir araya gelerek istişarede bulunmamız gerekiyor." dedi. Bakan Ersoy, Aralık ayındaki BTSO Meclis Toplantısı'na katılarak Bursa iş dünyası ile bir araya gelmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

- Bursa