Bakan Pekcan, Bakırcılar ve Sedefçiler Odasını Ziyaret Etti
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ziyaretinden görüntüler Pekcan'ın kursiyer kadınlarla sohbet etmesi Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odasını ziyaret etti.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ziyaretinden görüntüler
Pekcan'ın kursiyer kadınlarla sohbet etmesi
Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odasını ziyaret etti. Pekcan, burada eğitim gören kadınlarla sohbet etti.
Kaynak: AA