Bakan Pekcan, Bakırcılar ve Sedefçiler Odasını Ziyaret Etti

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ziyaretinden görüntüler

Pekcan'ın kursiyer kadınlarla sohbet etmesi

Toplu fotoğraf çekimi GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odasını ziyaret etti. Pekcan, burada eğitim gören kadınlarla sohbet etti.

Kaynak: AA