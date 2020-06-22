Bakan Pekcan: AgriVirtual, Türkiye'nin yerli ve milli yazılımla yapılan ilk sanal fuarı TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual, 3 farklı özelliğe sahip. Tarım ve hayvancılık makinelerinde uluslararası alanda ilk sanal fuar, Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı ve kendi yerli ve milli yazılımımızla yapılan ilk sanal fuarımız" dedi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual, 3 farklı özelliğe sahip. Tarım ve hayvancılık makinelerinde uluslararası alanda ilk sanal fuar, Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı ve kendi yerli ve milli yazılımımızla yapılan ilk sanal fuarımız" dedi.

Bakan Pekcan, dünyada tarım ve hayvancılık makinaları sektöründe ilk sanal fuar olma özelliğini taşıyan, yerli ve milli yazılım katkılarıyla gerçekleştirilen AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen fuar açılışına, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin katıldı. Bakan Pekcan, fuarın bakanlığın desteği, Makine İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Selçuk Üniversitesi'nin iş birliği ile düzenlendiğini belirtti.

'61 FİRMAMIZ KATILIM GÖSTERİYOR'Bakan Pekcan, fuarda ziyaretçilere sanal gerçeklik ile üç boyutlu olarak fuar alanında gezmelerine imkan tanındığını belirterek, firmaların aynı zamanda sanal ortamdaki ziyaretçileriyle, potansiyel müşterileriyle anlık mesajlaşma veya görüntülü görüşme imkanına sahip olduklarını ifade etti. Pekcan, "Bakanlığımızın yurt dışı temsilcilikleri, sanal fuarlarımıza bulundukları ülkelerde duyurusunu yapıp, davette buluyor. Daha fuar açılmadan fuar web-sitesine büyük bir ilgi olduğunu gördük. Bugün 61 firmamız katılım göstermektedir. Sanal fuarımız firmalarımıza olduğu kadar ülkemizin önde gelen tarım-hayvancılık ve makine alanındaki meslek kuruluşları, kooperatif ve üretici birliklerine kendilerini yurt dışına tanıtma adına büyük bir fırsat sunmaktadır" dedi.'BAKANLIK OLARAK DESTEK VERMEYE HAZIRIZ'Bakan Pekcan, tarım ve hayvancılık makinaları sektörünün 2020 yılı itibarıyla küresel düzeyde yaklaşık 125 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasını öngördüklerini kaydederek, Türkiye'nin pazar büyüklüğü bakımından Almanya, İtalya ve Fransa'nın ardından Avrupa'da dördüncü konumda olduğunu belirtti. Sektörün ihracatının 2019 yılı itibarıyla 1 milyar dolara ulaştığını söyleyen Bakan Pekcan, "Bu bizim tarım ve hayvancılık makinaları sektörümüzün potansiyelini yansıtmaktan çok uzak. Bu fuar da bunun kanıtı. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gıda arz ve güvenliği bakımından sahip olduğu stratejik önemi de göz önünde bulundurarak, tarım-hayvancılık makinelerinin üretimi, tasarımı ve teknolojisinde daha da ileri noktalara gelmek için hep birlikte çalışmalıyız. Biz bakanlık olarak destek vermeye hazırız" diye konuştu.'KENDİ YERLİ VE MİLLİ YAZILIMIMIZLA İLK SANAL FUARIMIZ'

Sanal fuar organizasyonları düzenleyen çatı kuruluşlara 100 bin dolara kadar destek sağlayabildiklerini belirten Bakan Pekcan, açılışını yaptıkları fuarın, 26 Haziran'a kadar devam edeceğini bildirdi. Bakan Pekcan, bu hafta içinde Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) tanıtıp, Türkiye'nin elektronik ticaretteki ilk resmi verilerini kamuoyu ile paylaşacaklarını anlatarak, artık tüketicilerin e-ticaret sitelerinde güven damgası taşıyan ve ETBİS'e üye olan güvenli sitelerden alışveriş yapacağını söyledi. Açılışını yaptıkları fuarın tarım-hayvancılık ve makine sektörlerinin geleceği açısından da umut verici olduğunu kaydeden Bakan Pekcan, "Tarım-hayvancılık makinaları sektöründeki AgriVirtual 3 farklı özelliğe sahip. Tarım ve hayvancılık makinelerinde uluslararası alanda ilk sanal fuar, Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı, kendi yerli ve milli yazılımımızla yapılan ilk sanal fuarımız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA