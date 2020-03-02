Bakan Pekcan: Ağrı'da 1 personelimiz şehit oldu
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Bakan Pekcan: Ağrı'da 1 personelimiz şehit oldu

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük müdürlüğü servis aracına yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğunu açıkladı.

02.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:22
Bakan Pekcan: Ağrı'da 1 personelimiz şehit oldu

TİCARET Bakanı , 'nın Doğubayazıt ilçesinde gümrük müdürlüğü servis aracına yapılan saldırıda 1 personelin şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelimizi taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu 1 personelimiz şehit olmuştur. Saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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