Bakan Pekcan açıkladı, İran'da bekleyen TIR şoförleri sevindi

TÜRKİYE'nin İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nın kapatılmasıyla uzun süredir tampon bölgede bekletilen 280 TIR şoförü, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Ülkemize giriş işlemleri başladı" açıklaması üzerine sevinç yaşadı.

TÜRKİYE'nin İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nın kapatılmasıyla uzun süredir tampon bölgede bekletilen 280 TIR şoförü, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın "Ülkemize giriş işlemleri başladı" açıklaması üzerine sevinç yaşadı.

Orta Asya ülkelerine yük götüren yüzlerce Türk TIR şoförü, dönüşte İran'dan meyve yükleyerek, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak istedi. Ancak sınır kapısı kapandığı için yaklaşık 280 TIR sürücüsü, Gürbulak Sınır Kapısı'nın Bezirgan tarafındaki tampon bölgede günler süren bekleyişe geçti. Sağlık, güvenlik ve ürünlerinin çürüyeceği endişesini yaşayan TIR şoförleri, yardım çağrısında bulundu. Ticaret Bakanı Pekcan'ın, "Bu sabah itibarıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 TIR'ın gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı" açıklaması ise şoförler tarafından sevinçle karşılandı.

İran'a Azerbaycan'dan giriş yaptığını söyleyen TIR şoförü Adem Yol, "Gürbulak Sınır Kapısı aniden kapatılınca bizler burada kaldık. Ne İran'a ne de Türkiye'ye girebildik. Tampon bölgede bekletiliyorduk. Çok zor durumdaydık. Sayın bakanımızın açıklamasından sonra günlerdir burada üzgün bir halde bekleyen şoför arkadaşların yüzleri gülmeye başladı. Şimdi gruplar halinde Türkiye'ye giriş yapıyoruz" diye konuştu.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda işlemleri gerçekleştirilen TIR şoförleri, ateşleri ölçüldükten sonra ülkeye giriş yapıyor. Şoförler, gittikleri evlerinde ise 14 gün karantinada kalacak.

Kaynak: DHA