Bakan Pekcan: "Abd'ye Karşı Dünya Ticaret Örgütünde Çok Önemli ve Haklı Davamızı Kazandık"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin petrol borularının sübvanse edildiği iddiasıyla Türk çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 15 telafi edici vergiye ilişkin Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Paneli'nde açtığı davayı kazandığını belirterek, "Panel, Türkiye'nin neredeyse tu"m iddialarını haklı bularak, ABD'nin petrol ve hat boruları ihracatımıza uyguladıgˆı telafi edici vergilerin DTO" anlas¸malarına ve kurallarına aykırı oldugˆunu teyit etmis¸tir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DTÖ'de sonuçlanan Panel kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere ABD uzun suredir ülkemiz menşeli petrol borularında sübvansiyon olduğu iddiasıyla ihracatımıza yüzde 15'e varan oranda telafi edici vergi uyguluyordu. Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamında ülkemizin talebiyle ABD'ye karsı kurulan 'ABD-Çeşitli Tüp ve Borulara Uygulanan Telafi Edici Önlemler Paneli' nihai raporu dün DTO tarafından yayımlanarak resmen kamuoyuyla paylaşılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Panel'in Türkiye'nin neredeyse tüm iddialarını haklı bularak, ABD'nin petrol ve hat boruları ihracatına uyguladığı telafi edici vergilerin DTO anlaşmalarına ve kurallarına aykırı olduğunu teyit ettiğini kaydeden Pekcan, "Böylece ABD'ye karşı DTÖ'de bu çok önemli ve haklı davamızı kazanmakla çelik ihracatçılarımız ve ülkemizin menfaatlerini korumaya kararlı olduğumuzu, DTÖ sistemine olan güven ve inancımızı da yinelemiş olduk. Panel, ABD'nin Panel'in değerlendirmesi dışında bırakmaya çalıştığı konuların neredeyse tamamını çalışma alanında kabul etmiştir. Öte yandan ABD'nin OYAK, ERDEMİR ve İSDEMIR'e iliskin kamu kurumu tespitiyle ilgili olarak davaya konu edilen dört soruşturma sürecinde de OYAK, ERDEMİR ve İSDEMIR'e yönelik kamu kurumu bulgularının usulüne uygun yapılmadığı, ayrıca 'kamu kurumu' tespitlerini gerekçelendiremediğine hükmedilmiştir. Panel, söz konusu kurumlar tarafından soruşturmaya tabi firmalara fayda sağlanıp sağlanmadığı hususunda ABD'nin bu firmaların kamu kurumu olduğuna dair iddialarını usulsuz ve hukuki dayanaktan yoksun bulduğundan karar vermeye gerek görmemiştir" açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Panel, ABD'nin OYAK, ERDEMİR veya İSDEMIR tarafından sübvansiyon verildiği ya da sübvansiyon programı uygulandığı yönünde kararıyla ilgili olarak, şikayete konu edilen sübvansiyon soruşturmalarında belirli bir sübvansiyonun mevcudiyetinin ABD tarafından ortaya konulmadığını da kararlaştırmıştır. Diğer taraftan ABD'nin sübvansiyona tabi ithal ürünlerle, sübvansiyona tabi olmayan ithal ürünleri birleştirerek zarar tespiti yapmasıyla ilgili olarak da Panel, ABD'yi haksız bulmuştur. Bu sonuçlar çerçevesinde Panel, ABD'ye mevcut ticari önlemlerini DTÖ anlaşmaları çerçevesindeki yükümlülükleriyle uygun hale getirmesini tavsiye etmiştir. Öte yandan ABD'nin geçtiğimiz aylarda ülkemizle birlikte 9 ülkenin demir çelik ürünleri ihracatına yönelik olarak uygulamaya basladığı ilave gümrük vergilerine karşı DTÖ'de başlattığımız anlaşmazlıkların halli surecinde Panel heyetinin oluşturulması aşamasına gelinmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak bu süreci de dikkatle takip ediyor ve yönetiyoruz. Bakanlık olarak demir çelik üreticilerimizin menfaatlerini DTÖ kuralları ve uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde korumaya kararlıyız." - ANKARA

Kaynak: İHA