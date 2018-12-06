Bakan Pekcan, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Pekcan, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Pekcan, yarın saat 10.30'da başlayacak toplantıda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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