Bakan Pekcan: 81 ilde denetimlere başladık
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Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel

Bakan Pekcan: 81 ilde denetimlere başladık

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün hem fiyat artış tespit edilen maskelerle ilgili hem diğer sağlık malzemeleriyle ilgili hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladık.

12.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:56
Bakan Pekcan: 81 ilde denetimlere başladık

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bugün hem fiyat artış tespit edilen maskelerle ilgili hem diğer sağlık malzemeleriyle ilgili hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladık. Gerekirse haksız fiyat artışlarıyla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri doğrultusunda gereğini yapacağız" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Ruhsar Pekcan, Türkiye'de koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını, buna rağmen yaşanan paniğin herkesi şaşırttığını söyledi. Bakan Pekcan, Gıda Perakendecileri Derneği'nin yaptığı açıklamayı hatırlatarak, ürün stokların yeterli olduğunu belirtti. Pekcan, "Onar da 'herhangi bir ürünün stoğunda eksikliğimiz yok' diye bunu açıkça belirttiler. Biz bugün hem fiyat artışı tespit edilen maskelerle ilgili hem diğer sağlık malzemeleriyle ilgili hem de gıdalarla ilgili 81 ilde eş zamanlı denetimlere başladık. Aynı zamanda bu denetimlerde gördük ki gıda konusunda bu sabah itibarıyla bütün raflar dolu, herhangi bir eksik yok ve gıda perakendecilerimizin de gıda fiyatları konusunda olağan dışı herhangi bir artışı yok" dedi.

'5 BİN 170 ŞİKAYET GELDİ'Ticaret Bakanlığı olarak maskelerle ilgili de ciddi çalışma yürüttüklerini kaydeden Pekcan, "Dün de rakamları paylaşmıştım, geçen hafta 13 firmanın ürünü denetim altına alınmış, 9'una ceza kesilmişti ve tekrar etmiştim ki bizim 10 katına kadar ceza kesme yetkimiz var. Haksız fiyat artışında 'mobil uygulamamıza yeterince şikayet gelmiyor' demiştim. Son 2 günde 5 bin 170 şikayet geldi. Hepsinin şikayetlerine tek tek geri dönüş yapacağız" diye konuştu.'HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARIYLA İLGİLİ GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'Piyasada maske bulunmamasına da tepki gösteren Pekcan, "Bizde 1 milyar 300 milyon üretim kapasitesi varken, piyasada maske bulunamaması gerçekten olağanüstü bir durum. Dolayısıyla biz burada gereken yetkilerimizi kullanarak, gerekirse haksız fiyat artışlarıyla ilgili TCK'nın ilgili maddeleri doğrultusunda da gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.Gerekli malzemelerin temin edilmesi konusunda firmalara da seslenen Bakan Pekcan, "Biz firmalarımızın ihracatını her zaman destekledik, destekliyoruz ama önceliğimiz kendi vatandaşımızın ihtiyacı. Piyasada 'N95' denen, sağlık kurumlarının kullandığı maskeler bulunmakta ki daha zor bulunan bir maske ama diğer 'cerrahi maske' dediğimiz maskeler bulunmamaktadır. Öncelikle iç piyasaya bu tedariki yapmaları konusunda kendilerine bir kez daha sesleniyorum. İç piyasayı doyursunlar, ihracat için onların önünde her zamanki gibi lokomotif olmaya devam edeceğiz. Daha fazla geciktirip ne iç piyasada bu tedirginliği yaratsınlar ne de kendileri uluslararası pazarlarda pazar kaybetsinler" diye uyarıda bulundu.'REKLAM KURULU İLK DEFA OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK'Ayrıca Reklam Kurulunun olağanüstü toplanacağını vurgulayan Pekcan, "Bu cezalarla ilgili Reklam Kurulu 95 yıllık tarihinde ilk defa olağanüstü toplanacak. Bu ay ikinci kez toplantıya çağırdık kendilerini. Gereğini yapacağız. Halkımız rahat olsun, panik yapacak bir şey yok. Bütün dünya bu hastalıktan kavrulurken Türkiye bu işi Sağlık Bakanımızın koordinasyonunda çok iyi yönetmiş durumda. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek, yeter ki kişisel hijyenimize, temizliğimize dikkat edelim" ifadelerini kullandı.Bakan Pekcan, internet üzerinden satışlara ilişkin soruya da, "Perakende marketlerde ne yapıyorsak, internet sağlayıcılarında da aynı şeyi yapıyoruz. Aynı cezalar onlar için de geçerli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Pekcan'ın açıklaması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera:  Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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