Bakan Pekcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması
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Bakan Pekcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

08.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:14
Bakan Pekcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı her türlü şiddeti lanetliyorum.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı her türlü şiddeti lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu vurgulayan Pekcan, "Kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı her türlü şiddeti lanetliyorum. Olumsuzluklardan ziyade başarı ve mutlulukları konuşacağımız nice 8 Mart'lar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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