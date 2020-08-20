HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bakan Pekcan 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı: (1)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira olduğunu bildirdi.

Bakan Pekcan 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı: (1)
20.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:32

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret hacminin yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon lira olduğunu bildirdi.

Pekcan, ocak-haziran dönemine ilişkin e-ticaret verilerini Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Bakan Pekcan, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin toplam e-ticaret hacminin geçen yıl 136 milyar lira olarak gerçekleştiğini ifade ederek, e-ticaretin kritik bir faaliyet alanı olduğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde daha net bir şekilde ortaya çıktığını söyledi.

Tüm sektörlerin iç ve dış ticarette e-ticareti etkin olarak kullandıklarını dile getiren Pekcan, "Ülkemizin jeo-stratejik konumunu ve lojistik avantajlarını dikkate aldığımız zaman küresel e-ticaret merkezi olmamız mümkündür." dedi.

Bakanlık olarak iş dünyasının e-ticaret sitelerine üyeliklerine destek verdiklerini belirten Pekcan, Bakanlığın "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasına 135 bin KOBİ'nin katıldığını ve kampanyanın 7 bin kişiye ilave istihdam sağladığını kaydetti.

Pekcan, kampanyayla 3 bin 761 KOBİ'nin e-ticaretle tanıştığını ve KOBİ'lere 1,2 milyar lira aktarıldığını bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile "e-ticarette güven damgası"nı geliştirdiklerini de anlatan Bakan Pekcan, "Şu ana kadar 17 hizmet sağlayıcısı, e-ticarette güven damgası aldı. Diğer hizmet sağlayıcılarının süreçleri devam ediyor." diye konuştu.

Mart ayı sonunda açılan "E-ticaret Bilgi Platformu"nu şimdiye kadar 230 bin kişinin kullanmaya başladığını bildiren Pekcan, ücretsiz olarak verilen e-ticaret eğitimlerinden 24 bin, e-ticaret danışmanlık hizmetlerinden de 6 bin 500 kişinin yararlandığını söyledi.

Bakan Pekcan, platform kullanıcıları hakkında şu bilgileri verdi:

"Kullanıcı verilerinden yüzde 37,5'inin 25-34 yaş arasında, yüzde 22,5'inin 35-44 yaş arasında yüzde 18'inin 18-24 yaş arasında ve yüzde 12,5'inin de 45-54 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle, hem vatandaşlarımızı hem iş insanlarımızı 'e-ticaret.gov.tr' adresi üzerinden e-ticaretle ilgili bilgi almalarını ve e-ticaret sitelerini sisteme kayıt yaptırmalarını rica ediyorum."

"E-ticaret hacminde yüzde 64 artış var"

E-ticaret hacminin yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artışla 55 milyar 900 milyon liradan 91 milyar 700 milyon liraya ulaştığını aktaran Pekcan, "Bunun yüzde 91'i (83,3 milyar lirası) yurt içi harcamalardan, yüzde 5'i (4,5 milyar lira) Türkiye'nin diğer ülkelerden alımları, yüzde 4'ü de diğer ülkelerin Türkiye'den alımlarını kapsamaktadır." ifadesini kullandı.

Pekcan, ödeme yöntemlerine göre e-ticaret dağılımına da değinerek, "Toplam e-ticaretin 58 milyar lirasının (yüzde 63,3) kartlı ödemelerle, 30,1 milyar lirasının (yüzde 32,7) havale/EFT yoluyla ve 3,4 milyar lirasının (yüzde 4) da kapıda ödeme yöntemiyle gerçekleşti." dedi.

Toplam e-ticaretin yüzde 60'ının 3 ilde yapıldığına işaret eden Pekcan, bunun yüzde 47 İstanbul, yüzde 8 Ankara ve yüzde 5 İzmir şeklinde dağıldığını bildirdi.

"Ödemelerin yüzde 74'ü peşin"

Pekcan, ortalama sepet tutarının 107 lira 79 kuruş olarak tespit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu tutar, kartlı işlemlerde 178 lira, havalelerde 63 lira, kapıda ödemelerde de 70 lira oldu. Ödeme sistemlerine göre ise sektör bazında hava yolları ödeme sepetinin 907 lira, yemekte 40 lira, kitap dergide 76, elektronikte 167, çiçekte 89, giyimde 214, seyahatte ise 150 lira olduğunu görüyoruz."

E-ticaret harcamalarının yaklaşık yüzde 74'ünün peşin, yüzde 26'sının taksitli ödeme olduğunu dile getiren Pekcan, "Ev ve dekorasyonun yüzde 68'i, beyaz eşyanın yüzde 45'i, elektroniğin yüzde 32'si, giyimin yüzde 29'u, kitap ve derginin de yüzde 7'si taksitli alışveriş olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Pekcan, gün bazında değerlendirildiğinde ise haftanın ilk günlerinde e-ticaret hacminin daha yüksek seyrettiğini, hafta sonuna doğru ise azaldığını dile getirdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı Politika
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı Magazin
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı 3. Sayfa
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Türkiye'nin doğusuyla batısını bağlayacak Ankara-Niğde Otoyolu'nda Bakan Karaismailoğlu incelemede bulundu
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Çağlar Söyüncü, Barcelona'nın ardından PSG'nin de gündeminde
Çağlar Söyüncü, Barcelona'nın ardından PSG'nin de gündeminde
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Adana Siirt Musa Orhan Yunanistan
Şu an buradasınız: Bakan Pekcan 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı: (1) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 13:32:02. #1.15#
title