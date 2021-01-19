Bakan Pekcan: 2021 müteahhitlik projelerinde hedef 15 milyar doları aşmak

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Covid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak 2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır" dedi.

Bakan Pekcan, '2020 Yılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Türkiye Müteahhitler Birliği konferans salonunda gerçekleştirilen programa Bakan Pekcan'ın yanı sıra, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İrfan Aker ile çok sayıda davetli katıldı. Bakan Pekcan, ilk kez 1972 yılında Libya'da üstlenilen liman projesi ile başlayan yurt dışı müteahhitlik serüveninin, 48 yılı geçen süre içerisinde büyük ilerlemeler kaydettiğini ve hizmet sektörleri arasında en yetkin ve rekabetçi sektörlerden birisi konumuna ulaştığını söyledi. Bakan Pekcan, "Bugün itibarıyla, müteahhitlik sektörümüz; dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmakta. Türk müteahhitleri tarafından 1972-2002 dönemini kapsayan 30 yıllık süre içerisinde, yurt dışında üstlenilen iş hacmi yaklaşık 50 milyar dolar iken; 2002 yılından bu yana yurt dışında üstlenilen iş hacmi ise 369 milyar doları geçmiştir. Son 18 yılda üstlenilen proje bedeli; bugüne kadarki toplam proje bedelinin yüzde 88,1'ini oluşturmaktadır" dedi.

'2021 YILI BEKLENTİMİZ 15 MİLYAR DOLAR'2020 yılında müteahhitlik sektörünün pandemiye rağmen sevindirici bir büyüklüğe ulaştığını kaydeden Bakan Pekcan, "Firmalarımızın 2020 yılında üstlendiği projelerin proje bedeli an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Yıl sonunda üstlenilmiş olan yeni projelerin bilgilerinin de eklenmesi ile birlikte, 2020 yılını 15 milyar doları aşan bir büyüklükle kapatmış olacağımızı öngörüyoruz. Bu rakam, ülkemiz müteahhitlerinin yurt dışında zor şartlarda dahi ciddi bir performans gösterebildiğinin ve bu bağlamda bir süreklilik sağladığının da kanıtıdır. Covid-19 salgınının etkilerini de göz önünde bulundurarak; 2021 yılında beklentimiz toplam proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır" diye konuştu.'2021 YILINDA 150 MİLYON DOLARI AŞACAK'Teknik müşavirlik sektörü hakkında da bilgi veren Bakan Pekcan, sektörün kümülatif olarak bugüne kadar, 124 farklı ülkede 2,6 milyar dolar tutarında 2 bin 200'e yakın proje üstlendiğini söyledi. Bakan Pekcan, "Müteahhitlik sektörümüzde olduğu gibi; ülkemiz teknik müşavirlik sektörü de, dünya konjonktüründe yaşanan tüm olumsuz gelişmelere ve Covid-19 salgınının yıkıcı etkilerine rağmen, 2020 yılında çok önemli bir performans göstermiş ve 140 milyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. 2021 yılında sektörün 150 milyon dolarlık büyüklüğü aşmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN