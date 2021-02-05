Bakan Pekcan: "2021'de ihracatın yoğun olduğu bölgelerde Eximbank'ın 5 yeni şubesini daha açarak ihracatçılarımızın yakınında olmaya devam edeceğiz."
05.02.2021 11:19 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:19
Bakan Pekcan: "2021'de ihracatın yoğun olduğu bölgelerde Eximbank'ın 5 yeni şubesini daha açarak ihracatçılarımızın yakınında olmaya devam edeceğiz.
Bakan Pekcan: "2021'de ihracatın yoğun olduğu bölgelerde Eximbank'ın 5 yeni şubesini daha açarak ihracatçılarımızın yakınında olmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır