Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar...

13.03.2021 00:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 01:05
Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.

Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Murat Balcı Birol Güven Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar... - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 01:05:47. #1.15#
title