Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar...
13.03.2021 00:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 01:05
Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz.
Bakan Pekcan: "2020 yılında, mineral yakıtlar haricindeki kimya sektörü ihracatımızın pandemiye rağmen, yüzde 6,2 artış ile 17.2 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı