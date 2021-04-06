Bakan Pekcan: "2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 Milyar TL'den 226 Milyar 200 Milyon...

Bakan Pekcan: "2020 yılı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi 2019 yılına göre yüzde 66 artış göstererek 136 Milyar TL'den 226 Milyar 200 Milyon TL'ye yükselmiştir.