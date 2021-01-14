Bakan Pekcan, 2020'de gümrüklerde kaçakçılıkla mücadele rakamlarını açıkladı: (1)

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Böylelikle 2019'daki 3 milyar 165 milyon lira olan yakalama rakamımızı 2020'de yüzde 40 artırdık.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Böylelikle 2019'daki 3 milyar 165 milyon lira olan yakalama rakamımızı 2020'de yüzde 40 artırdık." dedi.

Pekcan, Bakanlığın Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen "2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 2020 yılının tüm dünya için her alanda çok zor bir yıl olduğunu, küresel salgın koşullarının birçok alanda olduğu gibi uluslararası ticarette yarattığı olumsuz ve ağır sonuçlara şahit olduklarını söyledi.

Salgın nedeniyle uluslararası mal sevkiyatları ve insan hareketliliğinin yavaşladığını aktaran Pekcan, "Zor ve sıra dışı şartlara rağmen, gümrük muhafaza teşkilatımız ve tüm Bakanlık personelimiz, başta sınır kapılarımız olmak üzere ülkemizin tamamında büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürerek 2020 yılında da ticaretimizin akışını sağladıkları gibi kaçakçılıkla mücadelede de önemli başarılar elde ettiler." ifadelerini kullandı.

Pekcan, geçen yıl halkın sağlığını tehdit eden uyuşturucu, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecekler başta olmak üzere, elektronik eşyadan tekstil ürünlerine, tarihi eser ve kültür varlıklarından nesli tükenmekte olan canlılara kadar pek çok farklı alanda yakalama yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik. Böylelikle 2019'daki 3 milyar 165 milyon lira olan yakalama rakamımızı 2020'de yüzde 40 artırdık. Arkadaşlar 'dakikada 8 bin 377 lira değerinde yakalama gerçekleştirdik.' diyorlar, ben de kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Geçen yılın, salgın nedeniyle azalan ekonomik aktivite ve hareketliliğe rağmen, her geçen gün geliştirdikleri kaçakçılıkla mücadele kapasitesi ve personelin özverili çalışmaları sayesinde rekor yakalamalara sahne olduğunu vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Özellikle uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede yüzümüzü ağartan bir yılı geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin hayatlarını karartan uyuşturucuya karşı amansız bir mücadele sürdürdük. Bu çerçevede, 2020 yılında gümrük muhafaza ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik. Böylelikle 2019'da gerçekleştirdiğimiz 8,7 ton yakalamanın da miktar bazında yüzde 11,5 üzerine çıkmış olduk.

Dahası, bu yıl uyuşturucu alanında 5 adet rekor yakalamaya da imza attı arkadaşlarımız. Yılın ilk aylarında Kapıkule'de bir tırda 2 ton 70 kilogram esrar yakalayarak, ülkemiz tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu yakalamasını gerçekleştirdik. Ayrıca, Kocaeli'de bir konteyner içinde deniz gümrüklerindeki tüm zamanların en yüksek kokain yakalaması olan 540 kilogram kokaini ele geçirdik. Yine Dilucu Gümrük Kapısı'nda bir tırın akaryakıt deposunda yapılan arama sonucunda 260 kilogram sıvı metamfetamin yakaladık. Ayrıca 2020 bizim açımızdan, bir seferde 2 milyon 80 bin adet ekstazi ve halk arasında yemen otu olarak da bilinen 216 kilogram khat maddesinin ele geçirilmesi gibi önemli rekor yakalamalara da sahne oldu."

Sigara ve alkol kaçakçılığına göz açtırılmadı

Bakan Pekcan, uyuşturucu madde kaçakçılığının yanı sıra tütün, tütün mamulleri ile alkol kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılıkla mücadelede önemli sonuçlar elde ettiklerini dile getirerek, "2020 yılında yaptığımız çalışmalarla 10,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik. Bunun dışında 144 milyon adet makaron ve 3,5 milyon adet sigara kağıdı, 44 bin adet elektronik sigara, 261 bin adet elektronik sigara tütünü ele geçirdik." dedi.

Gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 705 bin litre kaçak alkollü içki yakalandığını ifade eden Pekcan, bunların yanında ülkede ciddi bir vergi kaybına neden olan akaryakıt ve çay kaçakçılığının da kararlılıkla üzerine giderek 2 bin 98 ton kaçak akaryakıt ile 176 ton çay ele geçirildiğini bildirdi.

GDO'lu pirinç gümrüğe takıldı

Bakan Pekcan, bazı dikkat çekici kaçakçılık örneklerini de paylaşarak, Kocaeli'de bir limanda bulunan şüpheli konteynerlerde x-ray ve dedektör köpeklerle yapılan kontrol sonrasında 624 bin 800 paket sigara, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir tırın dorse tabanına özel düzenekle gizlenen 40 bin paket elektronik sigara tütünü, İzmir'de 37 milyon adet makaron ele geçirdiklerini söyledi.

İzmir'de gerçekleştirilen bir diğer operasyonda 3 bin 560 litre sahte alkollü içki, Kapıkule'de bir tırda beyan harici 20 ton çay, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 26 tanker dolusu 591 ton fuel-oil yakalandığına dikkati çekerek, Akçakale'de bir tırın yakıt deposunda ve Habur'da yine bir tırın tekerlek bağlantı noktalarında olmak üzere 1083 adet cep telefonu yakalandığını bildirdi.

İstanbul'da 50 bin şişe sahte parfüm, Hatay'da bir antrepoda 5 bin ton GDO'lu pirincin ele geçirildiğini anlatan Pekcan, "2020 yılında gerçekleştirdiğimiz yakalamalardan anlıyoruz ki bizler kaçakçılıkla mücadele kapasitemizi her geçen gün bir üst seviyeye taşıyarak büyük başarılar elde ettikçe, kaçakçılar da farklı yöntemler geliştirme çabasına girmektedirler." diye konuştu.

Pekcan, 2020'de tespit edilen sıra dışı yakalamalardan örnekler de verdi.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır