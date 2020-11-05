Bakan Pekcan: "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık."

Bakan Pekcan: "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık.