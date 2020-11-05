Bakan Pekcan: "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık."
05.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:54
Bakan Pekcan: "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık.
Bakan Pekcan: "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır