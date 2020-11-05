Bakan Pekcan: "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık."
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Bakan Pekcan: "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık."

05.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:54
Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık.

Bakan Pekcan: "2020'de bugün itibarıyla ihracatçımıza 1 milyar 779 milyon lira, hizmet ihracatçılarına da 404 milyon liralık destek sağladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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