Bakan Pekcan: "2020'de 10,8 milyon paket kaçak sigara, 144 milyon makaron, 44 bin elektronik sigara ve 261 bin elektronik sigara tütünü ele geçirdik."
14.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:50
Bakan Pekcan: "2020'de 10,8 milyon paket kaçak sigara, 144 milyon makaron, 44 bin elektronik sigara ve 261 bin elektronik sigara tütünü ele geçirdik.
Bakan Pekcan: "2020'de 10,8 milyon paket kaçak sigara, 144 milyon makaron, 44 bin elektronik sigara ve 261 bin elektronik sigara tütünü ele geçirdik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır