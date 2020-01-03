Bakan Pekcan: 2019 yılında ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar

03.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:17

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2018 yılında ihracat rakamlarında rekor kırdığını hatırlatarak, "Yine bu sene o rekorun üzerine çıktık ve yüzde 2,4 artışla 2019 yılında ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Bakan Pekcan, bakanlığın konferans salonunda düzenlenen, '2019 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Pekcan, 2019 yılının küresel ticaret alanında, en düşük büyüme verilerinin gerçekleştiği bir yıl olduğunu bildirdi. Bakan Pekcan, "Özellikle 2007-2009 yılları sonrası 2010-2018 ortalamalarına baktığımız zaman ortalama küresel büyüme yüzde 3,8 iken 2019 yılında yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir. Yine küresel ticaret gerçekleşmesi 2010-2018 arasında 4,2 iken 2019 yılında 1,2 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında küresel ticaret savaşları ile birlikte bölgemizdeki gerginlikler, Suriye, İran, Irak'a uygulanan ambargolar, Fransa ve Latin Amerika'daki iç karışıklıklar mutlaka küresel talebin azalmasına neden olmuştur" dedi.

Kaynak: DHA