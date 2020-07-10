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Bakan Pekcan: 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'e kadar, diğer bölgelerde yüzde 50'ye kadar ve öncelikli olarak 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz.

10.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:54

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'e kadar, diğer bölgelerde yüzde 50'ye kadar ve öncelikli olarak 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz. Buralardaki projeler son derece önemli ve bunları hibe olarak karşılayacağız" dedi.

Bakan Pekcan, bakanlık binasında gerçekleştirilen 'Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Farklı illerden video konferans yöntemiyle kadın kooperatifi üyesi kadınlarla görüşen Bakan Pekcan, bakanlık olarak hem e-ticaret, hem dış ticaret, hem de girişimcilik eğitimleri verdiklerini söyledi. Bakan Pekcan, pandemi döneminde bu eğitimleri sanal ticaret akademisi gibi sanal ortamlara taşıdıklarını ve buralara da ciddi anlamda katılımlar olduğunu belirtti. Pekcan, "Bugün biz kadın kooperatiflerine vereceğimiz desteklerle ilgili bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ama bu kadın kooperatiflerimizin biraz daha güçlendikleri zaman e-ticarete ve ihracata başladıkları zaman onlara yönelik de çok güzel desteklerimiz var. Sizin yaptığınız çalışmalar beni hem bir kadın olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı olarak gururlandırıyor. Biz de desteklerimizle sizin yanınızda olacağız; özellikle de kadın kooperatifçiliğin. 300 civarında kadın kooperatifimiz var. Bunların güçlenmesi ve daha geniş alanda hizmet vermesiyle alakalı çalışmalarımız yürüteceğiz" dedi.

'DAYANIŞMA RUHUMUZU SERGİLEMEMİZ LAZIM'Bakan Pekcan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine bakıldığında, kooperatiflerin o ülkelerin üretimine ve ekonomilerine büyük katkılar sağladığını bildirerek şunları söyledi, "Biz de kooperatifçiliğe daha fazla destek daha fazla emek vererek el birliği ile geliştireceğiz. Türkiye'de de çok güçlenmiş uluslararası alanda faaliyet gösteren kooperatiflerimiz var. Neden kadın kooperatiflerimiz de bunların arasında sivrilmesin? Kooperatifler yerel kaynağı en iyi şekilde değerlendirebilen unsurlar. Yerel yönetimlerimizle, il ticaret müdürlerimizle hep sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda toplumsal refahın artmasında ve ölçek ekonomisinin artmasında da çok önemli yerleri var. Yani el birliği güç birliği; bir araya gelerek dayanışma ruhumuzu sergilememiz lazım" diye konuştu.'PROJELERİNİZİ SON DERECE ÖNEMSİYORUZ'Pekcan, üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerin sermayelerine katkı sunmayı hedeflediklerini bildirerek, şunları söyledi: "KOOP-DES programının amacı; faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak, öz kaynak yetersizliği bulunan kooperatiflerimize ve üs kuruluşlarına mali destekte katkı sağlamak, yeni alanlarda girişimci olmaya ve ihracatçı olmaya özendirmek, bireysel tasarrufları kooperatifleştirmeye yönlendirmek gibi çalışmalarımızı yapacağız ve devletin kaynaklarını da en doğru ve en etkin şekilde doğru projelere yönlendirmek için el birliği ile çalışacağız. Yani yeni projelerle, yeni önerilerle gelip buralardaki ekipman desteklerine imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışacağız. Ayrıca sergi ve fuar katılımlarını destekleyeceğiz. ve buralarda nitelikli projelerde çalıştıracakları nitelikli personele istihdam desteği vermeyi de planlıyoruz. Bu desteklerimiz de; kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'e kadar, diğer bölgelerde yüzde 50'ye kadar ve öncelikli olarak 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz. Buralardaki projeler son derece önemli ve bunları hibe olarak karşılayacağız. Bize getireceğiniz projeleri de 15 Temmuz'dan itibaren İl ticaret müdürlüklerimizden başvurabilirsiniz. Projelerinizi son derece önemsiyoruz."

Bakan Pekcan: 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz

Kaynak: DHA

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