Bakan Pakdemirli Zonguldak'ta sektör buluşmasında konuştu: (1)

ZONGULDAK (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dövizdeki artış trendinin geride bırakıldığını belirterek, kamu vicdanının rahatlatılması adına raf fiyatlarının ucuzlaması gerektiğini söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Zonguldak'a gelen Pakdemirli, bir otelde düzenlenen "Zonguldak Sektör Buluşması Toplantısı"nda tarım ve gıda sektörünün taraflarıyla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Pakdemirli, bürokratlarla şehirleri gezerek sorunlara yerinde müdahale ettiklerini söyledi.

Sektör temsilcileri ve üreticilerin problemleriyle ilgilendiklerini ifade eden Pakdemirli, salgının Türkiye ve dünyanın gündemini meşgul ederek geçici ve kalıcı etkiler bıraktığını anlattı.

Pakdemirli, gıda fiyatlarında dünyada çok ciddi artış yaşandığına işaret ederek, "Tarımsal fiyatlarla ilgili dünyada çok ciddi problem olacak bir durum var mı? Evet, kuraklık var. Ülkemizde var, dünyada da bir miktar kuraklık var ama üretimin toplamı itibarıyla aslında bunların hiçbiri şu anki fiyat artışlarını izah edecek bir durum ortaya çıkarmıyor." dedi.

Belirsizliklerin ortaya çıkışının fiyat artışlarının tetiklenmesine neden olduğunu aktaran Pakdemirli, dünyanın belirsizlikleri yönetme durumunda kaldığını anlattı.

Türkiye'nin güçlü tarımsal üretim altyapısı, iyi bir perakende zincir ve lojistik altyapısıyla önemli bir gıda problemi yaşamadığını vurgulayan Pakdemirli, şöyle dedi:

"Hem pandeminin dünya çapındaki etkisi hem de gelişmekte olan ülkelerin genel problemi olan dövizdeki çalkantılarla beraber maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının artmasıyla karşı karşıya kaldık. Bugün itibarıyla düşüş trendinde de kamu vicdanını biraz daha rahatlatmak istiyorsak yerine koyma maliyetlerini yüksekten dahi mal etsek bile raf fiyatlarında ucuzluk yapılmasını gerektiğini de düşünüyoruz. Başta gıda olmak üzere insanoğlunun ihtiyacı olan tüm malzemelerde bu ucuzluğu ve rahatlamayı görmeği de arzu ediyoruz."

"Sektör paydaşları gereğini yapmalı"

Bakan Pakdemirli, Tarım Kredi Kooperatiflerinin gıda fiyatlarının ucuzlamasıyla ilgili önlem aldığını dile getirerek, sektörün diğer paydaşlarının da gereğini yapması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret ve diğer dar gelirli aileleri ilgilendiren düzenlemeleri duyurduğunu anımsatan Pakdemirli, "Dövizdeki bu artış trendini geride bırakmış durumdayız. Bundan sonra da Türkiye'nin genel itibarıyla ekonomideki temel değerlerinin hiç problemi olmadığını düşünüyorum. Dövizdeki bu problemi de geride bıraktıktan sonra üretim, istihdam ve ekonomik gelişme ekseninde inşallah Türkiye'miz çok güzel günlere gidecektir." ifadelerini kullandı.

Dünyada tarımsal üretimde ülkenin ilk 10'a girebildiğini belirten Pakdemirli, toprak kaynakları açısından Türkiye'nin dünyada 31'nci sırada olduğu bilgisini verdi.

Türk çiftçisinin yaş ortalamasının arttığına dikkati çeken Pakdemirli, "Ana eksendeki problemlerimizden biri; çiftçimizin yaşı artıyor, ortalama yaşımız 55. Avrupa ülkelerinde bu 65, Japonya'da 68. Gençlerimizi bu alana çekmemiz lazım. Gençleri bu alana çekmemiz için önce biz, 'Bu işte bereket var, rağbet var, para kazanırsınız.' diyebilmemiz lazım. Bunu sürekli söylüyoruz. Genel itibarıyla Türkiye'nin tüm kesimlerinin bu işe benzer sorumlulukla yaklaşıyor olması lazım. Maalesef muhalefet, 84 milyonun tarladan karnına kadar giden zincirden her an her saniye bir oy devşirebilir miyiz uğruna sorunlu bir muhalefet anlayışı götürüyor." ifadelerini kullandı.

"Herkesin fındık fiyatından memnun olduğunu gördüm"

Pakdemirli, Türkiye'nin kendine yeten bir ülke olduğunu belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak un regülasyonu yaptıklarını aktardı.

Ekmek maliyetini düşürmek için uygun fiyatlı buğday satışı yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli, ekmek maliyetinin artmasını kısmen engellediklerini, ilgili kurumlarla denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Sektörlere yapılan desteklemelerden bahseden Pakdemirli, alım fiyatında geçen seneye oranla buğdayda yüzde 36, arpada yüzde 37, fındıkta yüzde 20 artış yapıldığını anlatarak, "Karadeniz bölgesinin her tarafına sorduğumda, herkesin fındık fiyatından memnun olduğunu gördüm. Daha iyisi olabilir, önümüzdeki sene için daha iyi bir hazırlık yapacağız. İnşallah önümüzdeki sene fındık fiyatımız daha iyi olur." sözlerine yer verdi.

(Sürecek)