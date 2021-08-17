Bakan Pakdemirli: "Yüzlerce yıldır gelmeyen bir afet"
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Bakan Pakdemirli: "Yüzlerce yıldır gelmeyen bir afet"

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Bakan Pakdemirli: "Yüzlerce yıldır gelmeyen bir afet" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'ın selden en çok etkilenen Zafer Köyü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli: "Yüzlerce yıldır gelmeyen bir afet"

BARTIN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'ın selden en çok etkilenen Zafer Köyü'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bartın'da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde sele kapılarak yaşamını yitiren 84 yaşındaki Arife Ünal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Selden seranın demirlerine tutunarak kurtulan Arife Ünal'ın oğlu, gelini ve yakınlarına başsağlığında bulunan Bakan Pakdemirli, ailenin taleplerini en kısa sürede yerine getireceklerini anlattı.

Bakan Pakdemirli, taziye ziyaretinde "Yüzlerce yıldır gelmeyen bir afet. Bundan sonra böyle şeylerin gelebileceğine göre ayarlayacağız. Tekrar başınız sağolsun" diye konuştu. Ailenin odun talebi üzerine bu talebin yerine getireceğini aktaran Bakan Pakdemirli Zafer köyüne geçti.

Burada selden etkilenen kereste fabrikasını gezen Pakdemirli, evini sel basan yaşlı bir kadını ziyaret etti. Ev içinde incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, köyün ve bölgedeki barajları harita üzerinde inceledi.

Selden zarar gören ev ve işyerlerini gezen Bakan Bekir Pakdemirli, selden en çok etkilenen Zafer İlkokulu'nu inceledi. Bekir Pakdemirli, taşkına uğrayan köy deresini de inceledi. Uzak şehirlerden gelen operatörler ile görüşerek teşekkür etti. Köydeki temizlik çalışmalarını yapan askerlere de teşekkür eden Bakan Bekir Pakdemirli ardından köyden ayrıldı.

Bakan Pakdemirli: 'Yüzlerce yıldır gelmeyen bir afet'
Bakan Pakdemirli: 'Yüzlerce yıldır gelmeyen bir afet'
Bakan Pakdemirli: 'Yüzlerce yıldır gelmeyen bir afet'
Bakan Pakdemirli: 'Yüzlerce yıldır gelmeyen bir afet'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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