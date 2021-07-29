Bakan Pakdemirli: Yeşil Vatan için sahadayız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "476 arazöz, 1904 personelimizle Yeşil Vatan için sahadayız" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "476 arazöz, 1904 personelimizle Yeşil Vatan için sahadayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, yaptığı açıklamada "476 arazöz, 1904 personelimizle Yeşil Vatan için sahadayız. Bu gece Adana Kadirli, Kozan, Karaisalı, Mersin Gülnar, Antalya Manavgat'ta yangınlara karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Gün doğmasıyla tekrar havadan müdahaleye de başlayacağız. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci