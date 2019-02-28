Bakan Pakdemirli, Yenice'ye Müjdelerle Geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yenice ilçesindeki törende vatandaşlara müjdeler açıkladı.

Yenice ilçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Yenice'de kardeşlerimle bir arada olmaktan dolayı son derece memnunum. Tabii ki bir fidan dağıtımı münasebetiyle buradayız. Biliyorsunuz Yenice'de orman emvali ile meşhur. Orman ürünleri burada en ön planda. Yenice orman demek. 1.5 milyon hektardan daha fazla orman alanımızı artırdık. 7 milyon ağaç dikeceğiz dedik. Dünyada yaşayan her bir kişi için ağaç dikeceğiz dedik. Bu yolda arı gibi çalışıyoruz. Bizim partimizin, milletimizin en önemli özelliği biz az laf yaparız çok iş yaparız. Onlar söyler biz çalışırız. Bu alanda geçen gün OECD raporunda son on yılda orman varlığını artıran ülkeler arasında Türkiye en ön seviyelerden birinde. Orman çok önemli, ağaç çok önemli. Yeni birleşen bakanlığımızla Tarım ve Orman bir arada. Bunun ortaya çıkardığı sinerji ve enerji çok daha iyi. Biz tarımı ve ormanla birlikte planlamamız lazım. Ağaç olmayınca yağış olmuyor, yağış olmayınca su olmuyor. Önümüzdeki günlerde bu orman emvalinden bu hazineden nasıl daha fazla orman köylümüz gelir getirebilir bu konularda da sizlere yeni sürprizlerimiz olacak. AK Parti bir hizmet partisi. Seyir terası, doğalgazla ilgili çalışmalar bitiyor. Filyos Limanı Yenice'nin buraların şeklini şemailini değiştirecek. Rabbime şükürler olsun ki Türkiye'nin başına gelen en güzel şeylerden birisi de Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

"Yenice'ye 16 yılda tarım ve hayvancılık alanında 45 milyon liraya yakın hibe verilmiş, tarımsal hasılamız artmış"

Bakan Pakdemirli, 16 yılda ilçeye yapılan hizmetleri ve müjdeleri de şöyle açıkladı:

"Genç çiftçi projesinden 2.2 milyon lira hibe vermişiz, kırsal kalkınma hibelerini vermişiz. 810 bin lira vermişiz. Büyükbaş hayvanımız 9 bin 500'e gelmiş. Küçükbaş hayvanımız 3 bin 800'e gelmiş. Süt üretimimiz de Yenice'de 9 bin tona gelmiş. Yüzde yüz artmış. Son 15 yılda yüzde yüz süt üretimimizi artmış. Orman ve su alanlarında da 30 milyon lira yatırım yapmışız. 9 tane dereyi ıslah etmişiz. 310 bin fidan dikmişiz, dört mesire yeri, ORKÖY hibe ve kredilerinde 255 aileye 2,5 milyon lira para vermişiz. Gelir getirici orman projesi de 11 köyde başlamışız. Tamamlamışız ve 9 bin fidan dikmişiz. Şimdi Yenice'ye ait arkadaşlarım bölümlerine göre bazı müjdeleri açıklayacağım. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü mülki hudutları sorunu çözülmesi için sınır düzeltmesi yapacağız. Yenice Orman İşletmemize personel takviyesi yapacağız. Şeker mesire yerinin süre uzatımını da gelmeden onayladık. GSM operatörlerinin haberleşme direklerinin kurulması için gerekli izinleri çok hızlı bir şekilde vereceğiz. Kavaklı, ıhlamur ve bal ormanını tesis edeceğiz. Karşıyaka ve Göktepe mesire yerlerini tesis edeceğiz. Yenice eko turizm projesini hazırladık. Bu da Yenice'ye hayırlı olsun. Trüf mantarını orman köylülerimize yetiştirmeyi tavsiye ediyorum. Bir başlangıç olarak da Göktepe mevkiinde 40 dekar alanda kuş güneyi trüf ormanını tesis edeceğiz. Trüf aşılı 450 adet meşe ve kestane fidanını da toprakla buluşturacağız. Trüf mantarlarının da 5 yıl sonra olgunlaşmasıyla da orman köylümüze yıllık 350 bin liralık ek gelir elde edecek. Yenice'de orman köylülerimizin ormanda yılın 12 ayı boyunca işlendirilmesi için gerekli çalışmaları yaptık Karşıyaka mahallesinde 2B sorununu çözüyoruz. Yenice OSB'ye yeşil alan kazandırarak OSB'nin hemen yanındaki ormanlık alanın ibadethane, eğitim ve sağlık tesisi alanı olarak kullanılmasını sağlayacağız. Çok güzel bir müjde daha. Orman köylerimizin orada kalabileceği gelir seviyesini artırmamız gerekiyor. Bizim buraları mutlaka ağaçlandırmamız gerekiyor. 2019 yılında 490 dekar alanda 30 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Orman köylülerinden yaşayan 80 aileye 1.5 milyon lira ORKÖY hibe kredisi vereceğiz. 2019 yılında 4 köyde 150 dekar alanda 10 bin adet lavanta, ıhlamur ve kestane fidanı dikeceğiz. Üç yıl süreyle bakanlık olarak biz bunu ücretsiz olarak bakacağız. Sonrasında da 49 yıllığına ücret almadan o köylerdeki orman köylümüze ücretsiz tahsis edeceğiz. Orman köylümüzün geliri artacak. Üç okul bahçesi, fakülte kampüsü, ibadethane ve mezarlığa toplam bin adet fidan dikeceğiz. bUnların hepsi hayırlı uğurlu olsun. Destek bizden, üretim, çalışmak sizden."

"Biz istiyoruz ki Yenice Türkiye'ye açılsın"

28 Şubat sürecini de hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Yenice Karabük'ün en batıdaki ilçesi, Zonguldak'a açılan kapı. Ama biz istiyoruz ki Yenice'de Türkiye'ye açılsın. İşte kaldı tam bir ay. Bugün 28 Şubat, kışın son günü. Post modern darbeyi hatırlıyoruz. Türkiye sürekli olarak istikrarsızlaştırılmaya çalışıldı. Koalisyonlarla gittik geldik. Temel ihtiyaçları kuyruklarla aldık. Bakkallarda, benzin istasyonlarında kuyruğa girdik. Salça için kuyruğa girdik. 80'li yıllarda Özal geldi. Türkiye bir istikrara kavuştu ve prangalarını kırdı. Özal tekrar ülkemizi gururlu bir ülke haline getirdi. Ama 90'lı yılları koalisyonlarla ve istikrarsızlaştırmayla kaybettik. 2000'li yıllarda AK Parti'nin gelmesiyle sizlerin de desteğiyle AK Parti ülkeyi iyi bir noktaya getirdi. Ama su uyur düşman uyumaz. Sürekli olarak istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Koalisyonlar Türkiye'ye yaramıyor. Sizin de teveccühünüzle Başkanlık sistemine geçtik. Başkanlık sistemi ile önümüzde 2023'e kadar bir zaman var. Başkanlık sisteminin oturmasını, genç olan demokrasimizin çeşit, çeşit saldırıya uğramasına rağmen bizim 2023'e kadar istikrarlı bir döneme daha ihtiyacımız var. Ondan sonra gönlünüzde kim varsa ona verebilirsiniz ama eğer bu seçimlerde yerel seçim olarak görüp AK Parti'nin oyları düşerse yarın muhalefet kafamızda boza pişirir. Bizde 2023'e kadar kalamayız. Türkiye bu kadar seçime gitmemeli. Türkiye bu kadar istikrara rağmen 16 yılda 13 seçime gidilmiş. Seçim işini kenara bırakıp hizmetlere bakmamız lazım." - KARABÜK

Kaynak: İHA