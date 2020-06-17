Bakan Pakdemirli yeni yangın uçaklarını tanıttı Tanıtımı yapılan yeni yangın uçakları Tören alanında bulunan itfaiye ekipleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlarda kullanılacak yeni araçları gezmesi Bakan Pakdemirli'nin yeni araçlarla ilgili basın mensuplarına bilgi vermesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,...

Tanıtımı yapılan yeni yangın uçakları Tören alanında bulunan itfaiye ekipleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlarda kullanılacak yeni araçları gezmesi Bakan Pakdemirli'nin yeni araçlarla ilgili basın mensuplarına bilgi vermesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın uçağı tanıtım toplantısına katıldı. Pakdemirli, konuşmasının ardından yangınlarda kullanılacak araçları gezdi, incelemelerde bulundu. (3) Kaynak: AA