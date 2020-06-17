Bakan Pakdemirli yeni yangın uçaklarını tanıttı
Tanıtımı yapılan yeni yangın uçakları Tören alanında bulunan itfaiye ekipleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlarda kullanılacak yeni araçları gezmesi Bakan Pakdemirli'nin yeni araçlarla ilgili basın mensuplarına bilgi vermesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,...
17.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:00
Tanıtımı yapılan yeni yangın uçakları
Tören alanında bulunan itfaiye ekipleri
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlarda kullanılacak yeni araçları gezmesi
Bakan Pakdemirli'nin yeni araçlarla ilgili basın mensuplarına bilgi vermesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın uçağı tanıtım toplantısına katıldı. Pakdemirli, konuşmasının ardından yangınlarda kullanılacak araçları gezdi, incelemelerde bulundu. (3)
Kaynak: AA