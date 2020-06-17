Bakan Pakdemirli yeni yangın uçaklarını tanıttı
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Bakan Pakdemirli yeni yangın uçaklarını tanıttı

Tanıtımı yapılan yeni yangın uçakları Tören alanında bulunan itfaiye ekipleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlarda kullanılacak yeni araçları gezmesi Bakan Pakdemirli'nin yeni araçlarla ilgili basın mensuplarına bilgi vermesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,...

Bakan Pakdemirli yeni yangın uçaklarını tanıttı
17.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:00

Tanıtımı yapılan yeni yangın uçakları

Tören alanında bulunan itfaiye ekipleri

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangınlarda kullanılacak yeni araçları gezmesi

Bakan Pakdemirli'nin yeni araçlarla ilgili basın mensuplarına bilgi vermesi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın uçağı tanıtım toplantısına katıldı. Pakdemirli, konuşmasının ardından yangınlarda kullanılacak araçları gezdi, incelemelerde bulundu. (3)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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