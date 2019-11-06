Bakan Pakdemirli: Yeni kanun, balıkçılık alanında milat

06.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:27

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Su Ürenleri Kanunu'nda yapılan değişikliğin, balıkçılık alanında milat olarak kabul edilebilecek önemli bir adım olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, denizlerde, doğal göl, baraj ve akarsularda yaşayan başta balıklar olmak üzere tüm su canlıları korumak ve bu kaynakları gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde bırakmak adına Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapıldığını açıkladı. Yapılan değişikliklerin sadece balık ve sucul biyo çeşitliliği değil, aynı zamanda alnının teriyle ekmeğini sudan çıkaran, kurallara uyan balıkçıların da haklarını koruyacağını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Kanunda yapılan değişiklikler kaçak avcılık yaparak dürüst balıkçıların ve denizin hakkını çalanların da sonunu getirecek. Hatta balıkçılık alanında milat olarak kabul edilebilecek önemli bir adımdır" dedi.

'ULUSLARARASI SULARDAKI GÜCÜMÜZ ARTACAK'Bu kanun ile 1971 yılında yürürlüğe giren 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun gelişen teknolojik imkanlar, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar, uluslararası yükümlülükler ile sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak günümüz koşullarına uyumlu hale getirildiğine vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin balıkçı filosu, Avrupa ülkeleri arasında en büyük avlanma kapasitesine sahip filolardan birisidir. 15 bin 352 adet balıkçı gemimizin bin 634 adedi 12 metreden daha büyük, bunların da 275 adedi 30 metreden daha büyük yüksek av kapasitesine sahip balıkçı gemileri olup, endüstriyel avcılık yapan gruptadır. Bugün balıkçılarımızın sahip olduğu teknoloji, imkan ve kabiliyetler okyanuslarda bile avcılık yapabilmelerine imkan sağlamaktadır. Bu kanunda yapılan değişikliklerle uluslararası sulardaki gücümüzün daha da artacağına inanıyoruz" dedi.48 YILDIR YAPILAN EN KAPSAMLI DÜZENLEMEPakdemirli, balık varlığını sürdürülebilir hale getirmek ve gelecek nesiller açısından deniz varlıklarının korunmasını amaçlayan kanun değişikliğinin, 48 yıldan bu yana yapılan en kapsamlı çalışmayı içerdiğini kaydetti. Bakan Pakdemirli, "Değişiklikler su ürünlerinin sürdürülebilir yönetimi ve balıkçılık kaynaklarımızın korunması için ihtiyaç duyulan hususları içermektedir. Sektör paydaşları, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kurallara uyan gerçek balıkçılar da bu değişikliğin bir an önce yasalaşmasını beklemekteydiler, nitekim gerçekleşti" diye konuştu.Bakan Pakdemirli, Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişikliğin, yürürlük ve yürütme maddeleri dahil 19 maddeden oluştuğunu da sözlerine ekledi.

ANKARA,

Kaynak: DHA