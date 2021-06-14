Bakan Pakdemirli: Yem piyasalarındaki olağanüstü artışlara müdahale ediyoruz
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Bakan Pakdemirli: Yem piyasalarındaki olağanüstü artışlara müdahale ediyoruz

Bakan Pakdemirli: Yem piyasalarındaki olağanüstü artışlara müdahale ediyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Besici yetiştiricilerimizi yüksek yem maliyetleri altında ezdirmeyeceğiz.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Besici yetiştiricilerimizi yüksek yem maliyetleri altında ezdirmeyeceğiz. Yem piyasalarındaki olağanüstü artışlara müdahale ediyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatlarının 17 Mayıs tarihinde açıklandığını anımsattı. Bu bağlamda ekmeklik buğdayın tonunun yüzde 36 artışla 2 bin 250 TL, makarnalık buğdayın tonunun yüzde 36 artışla 2 bin 450 TL ve arpanın tonunun yüzde 37 artışla 1750 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Pakdemirli, bu fiyatların üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydetti. Pakdemirli, "Ancak kuraklık nedeniyle oluşan rekolte kaybı ve dış piyasalar bahane edilerek borsalarda düşük tonajlardaki işlemlerde yüksek fiyatların oluştuğunu gözlemledik. Özellikle iki önemli yem ham maddesi olan arpa ve mısırda yaşanan fiyat artışları ve spekülatif amaçlı stoklama faaliyetleri tüketicilerimizin yanı sıra besici ve yetiştiricilerimizi de olumsuz etkileyecek aşamaya geldi" dedi.

'BUĞDAY VE ARPA SATIŞ FİYATLARINI BELİRLEDİK'Bakan Pakdemirli, bu olumsuz etkiyi bertaraf etmek, hububat ve yem piyasalarının düzenlenmesi için bugüne kadar alınan tedbirlere değinerek, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nce 2020/21 sezonunda besici ve yetiştiricilerimiz başta olmak üzere yem piyasalarına yönelik uygun fiyatlı yaklaşık 1,8 milyon ton arpa ve mısır satışı yaptık. 2021/22 sezonunda ise alım fiyatlarının ilan edilmesinden sonra, sektörün önünü görebilmesi amacıyla buğday ve arpa satış fiyatlarını belirledik. Ekmeklik buğdayın tonunu 2 bin 450 TL, makarnalık buğdayın tonunu 2 bin 650 TL ve arpanın tonunu 1950 TL olarak açıkladık. Ayrıca ekmeklik buğday talebi üzerindeki baskının azaltılması amacıyla, ekmeklik buğdaydan elde edilen makarna kati ihracatlarını da kayda bağlayarak durdurduk" ifadesini kullandı.'EZDİRMEYECEĞİZ'Yem piyasalarının regülasyonu için alınacak ilave önlemler hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "TMO son olarak mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 450 bin ton arpa ve mısırı besici ve yetiştiricilerimize satışını gerçekleştirdi. Son günlerde yem ham maddeleri piyasasında oluşan yüksek fiyatların yetiştiricilerimizin maliyetlerini olumsuz etkilemesi, et ve süt üreticilerimizin yem maliyetlerinin düşürülmesine yönelik yoğun talepleri üzerine hızlı ve güçlü bir şekilde TMO üzerinden yem regülasyonu çalışmalarını başlatıyoruz. Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin mevcut stoklarını kullanarak ve takviye ederek besici ve yetiştiricilerimizin yanı sıra yem sektöründeki tüm kullanıcıların ihtiyacını uygun fiyatla karşılamak üzere güçlü bir şekilde piyasalara müdahale edeceğiz. Besici yetiştiricilerimizi yüksek yem maliyetleri altında ezdirmeyeceğiz. Yem piyasalarındaki olağanüstü artışlara müdahale ediyoruz."

Bakan Pakdemirli, dış ticaret tedbirleri konusunda da ilgili bakanlıklarla ve kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bakan Pakdemirli: Yem piyasalarındaki olağanüstü artışlara müdahale ediyoruz - Haberler Ekonomi
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