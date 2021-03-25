Bakan Pakdemirli, yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin başlayacağını açıkladı.
25.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:13
Bakan Pakdemirli, yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin başlayacağını açıkladı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar 26 Mart, 4 olanlar 2 Nisan, 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan'dan itibaren ödemelerini alabilecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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