Bakan Pakdemirli, yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin başlayacağını açıkladı.
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Bakan Pakdemirli, yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin başlayacağını açıkladı.

25.03.2021 11:08 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:13
Bakan Pakdemirli, yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin başlayacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yarın itibarıyla mazot ve gübre desteği ödemelerinin başlayacağını açıkladı. T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar 26 Mart, 4 olanlar 2 Nisan, 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan'dan itibaren ödemelerini alabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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