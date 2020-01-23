Bakan Pakdemirli, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Pakdemirli, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.