Bakan Pakdemirli: Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Pakdemirli: Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz

Bakan Pakdemirli: Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son yangınların 16'sının 'büyük yangın' kategorisinde olduğunu belirterek, "Hava koşulları yangının daha geniş alanlara yayılmasına ortam sağlıyor.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son yangınların 16'sının 'büyük yangın' kategorisinde olduğunu belirterek, "Hava koşulları yangının daha geniş alanlara yayılmasına ortam sağlıyor. Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından Bakan Bekir Pakdemirli'nin yaptığı açıklama paylaşıldı. Bakan Pakdemirli, küresel ısınmanın etkilerinin gün geçtikte dünyanın her noktasında kendini hissettirdiğini ve Türkiye'nin Akdeniz iklim kuşağında olduğunu söyledi. Pakdemirli, "Ormanlarımızın yaklaşık yüzde 54'ü yangına hassas alanlardan oluşuyor. Küresel iklim krizi ile sıcaklıklar gün geçtikçe artıyor ve bu durum özellikle yangına hassas alanlarımız üzerindeki riski daha da artırıyor" dedi.

Bakan Pakdemirli, en zorlu yangınlar ile büyük mücadele verildiğini belirterek, "Hava koşulları yangının daha geniş alanlara yayılmasına ortam sağlıyor. Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz. Yangın bölgelerimizden Marmaris'te 3 Ağustos günü hava sıcaklığı 45.5 dereceyle sıcaklık rekoru kırdı. Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüş. Bu koşulların yanında aynı anda birçok yerde büyük yangın çıkması da mücadelemizi zorlaştıran unsurlardan biri" açıklamasında bulundu. '274 YANGINI KONTROL ALTINA ALMAYI BAŞARDIK'Bakan Pakdemirli, kontrol altına alınan yangınlarla ilgili şunları kaydetti:  

"Son 2 yılda toplam 5 büyük orman yangını meydana gelmişken, son yangınların 16'sı büyük yangın kategorisinde idi. Aynı anda bu kadar çok yangının çıkması ekiplerimizin geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Orman Genel Müdürlüğü'müz böyle tablolara karşı hazırlıklı olarak dönüşümlü bir sistem uygulayarak ekiplerimizi zinde tuttu. Diğer yandan yangınların yerleşim yerlerine yakın olması da kontrolü güçleştiren bir nokta. Orman Genel Müdürlüğü'müzün önceliği, insanlar, meskün mahal ve diğer canlıların güvenliği oluyor. Bu güvenliği sağlamak amacıyla ekiplerimiz öncelikli müdahalelerini bu noktalarda yapıyor. Tüm bunlara rağmen havadan ve karadan verilen büyük mücadele sonucu 274 yangını kontrol altına almayı başardık." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Marmaris'te koordinasyon toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Bundan sonraki ekim dikimlerde yangın kontrol şeritlerimiz daha geniş olacak.'
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bundan sonraki ekim dikimlerde yangın kontrol şeritlerimiz daha geniş olacak."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mehmet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Deniz Akkaya Haluk Levent Mustafa Sandal
Spor Merve Çoban Hakan Reçber Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Pakdemirli: Yangınlarda yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarla savaşıyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:12:33. #1.16#

title