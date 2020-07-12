Bakan Pakdemirli: "Yangınla alakalı 3 gözaltı var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam...
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Bakan Pakdemirli: "Yangınla alakalı 3 gözaltı var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam...

Bakan Pakdemirli: "Yangınla alakalı 3 gözaltı var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor" Bakan Pakdemirli, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Heybeliada'ya giderek yangın ile ilgili incelemelerde bulundu.

12.07.2020 22:23 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:29

Bakan Pakdemirli: "Yangınla alakalı 3 gözaltı var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor"

Bakan Pakdemirli, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Heybeliada'ya giderek yangın ile ilgili incelemelerde bulundu. Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Heybeliada'daki yangına ilişkin, "Yangınla alakalı 3 gözaltı var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor." 5 hektar alanın zarar gördü"dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Heybeliada'da yanan ormanlık alanda incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pakdemirli, ekiplerin hızlıca adaya gelerek saat 17.33 itibarıyla çıkan yangına 17.36 itibarıyla müdahale etmeye başladığının altı çizdi.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyleyen Pakdemirli, nemin yüzde 70 seviyelerinde ve havanın çok sıcak olduğunu, yerleşim yerlerinin de rüzgar yönü nedeniyle risk taşıdığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, "Yangında bildiğiniz üzere bu yıl İHA'larımızı da kullanıyoruz. Bir İHA'mız, 2 uçak, 6 helikopter, 6 orman arazözü ve 17 itfaiye aracıyla birlikte 23 arazözle müdahale edildi. Bu saatler itibarıyla artık yangın tamamen kontrol altında, tamamen sönmüş durumda. Ama tabii ki soğutma faaliyetleri yarın sabah, hatta öğlen saatlerine kadar devam edecek. Şu anda da yangına birazdan gelecek dozerler vasıtasıyla çevreleme yapılacak. Yangın işçileri vasıtasıyla yangının etrafı mümkün mertebe açılıyor. Tamamen kontrol altına alınmış da olsa gece veya sabah saatlerinde tekrar bir kıvılcım yaşamamak için soğutma faaliyetleri devam ediyor. Halen yolda 17 arazözümüz var ama onlara da gerek kalmadı gibi gözüküyor" dedi.

Pakdemirli, "Devlet tüm kurumları burada gerekli müdahaleyi yapmıştır. En hızlı bir şekilde Heybeliada'mızı minimum hasarla, 5 hektar civarında bir hasarla bu yangını atlattık. Gelmiş geçmiş olsun. Her yangında söylediğimiz gibi hep insan hatasından oluyor, yüzde 90'ı insan hatasından oluyor bunların. Artık bu insan hatalarına bir son verelim diyoruz. Bu yangınla alakalı 3 gözaltımız var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor" şeklinde konuştu.

Pakdemirli, kundaklama şüphesi olup olmadığı yönündeki soruyu ise, "Çok yönlü soruşturma devam ediyor. Şu andaki ilk işimiz, yangını kontrol altına aldık, yangını söndürdük, soğutma faaliyetlerini halledelim, şu anda kurumlar daha çok bununla ilgileniyor ama soruşturma da Valilik tarafından devam ettiriliyor. En yakın zamanda gerekli açıklamaları Valiliğimiz yapar diye düşünüyorum" dedi.

Bakan Pakdemirli: 'Yangınla alakalı 3 gözaltı var. Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam...

Kaynak: İHA

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