Bakan Pakdemirli: Yangın tespitinde İHA'lardan faydalanacağız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa insansız hava araçlarından (İHA) faydalanmaya başlıyoruz.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa insansız hava araçlarından (İHA) faydalanmaya başlıyoruz. 1140 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekiplerimiz ile en kısa sürede yangınlara müdahale ediyoruz. Yangınlara ilk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğü (OGM) orman yangınları ile mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, riskli bölgelerde hazırlık yapıldığını ve yangınla mücadele için araç, gereç ve personelinin büyük bir bölümünün buralarda hazır bekletildiğini ifade etti. Orman yangınlarının yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğunu ve bu oranın ancak eğitim, bilinçlenme ve dikkatle ineceğini belirten Pakdemirli, hızlı ve etkin müdahalenin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Orman yangınlarını tespitte bu yıl ilk defa İHA'lardan faydalanmaya başlıyoruz. Ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesinden ormanlarımızı izliyoruz, yangından anında haber dar oluyor ve 1140 noktada konuşlanmış ilk müdahale ekiplerimiz ile en kısa sürede yangınlara müdahale ediyoruz. Böylece yangınlara ilk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik." '8 BİN ARAÇ VE 18 BİN PERSONEL GÖREV ALACAK'Orman yangınlarıyla mücadele için büyük bir planlamaya ve titiz çalışmaya ihtiyaç olduğunu işaret eden Bakan Pakdemirli, ekipmanın da oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Yangınla mücadele kapsamında yaklaşık 8 bin araç görev alacak. 300 arazözü de bu yıl yenileyeceğiz. Orman yangınlarında bu yıl 18 bin 545 personel görev alacak. Bu arkadaşlarımızla beraber, bu yıl alımı yapılacak yeni elemanlar ile ekibimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yanan ormanlık alanları da ilk ağaçlandırma sezonunda, yani aynı yıl içinde tekrar ağaçlandırıyoruz. Anayasa gereği bu alanları başka bir maksatla asla kullandırmıyoruz. Ağaçlandırırken asli türlerin korunmasına da dikkat ediyoruz."

ANKARA,

Kaynak: DHA