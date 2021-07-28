Bakan Pakdemirli: "Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil"
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Bakan Pakdemirli: "Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil"

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Güncel

Bakan Pakdemirli: "Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil" "700 civarında odamız mevcut. Henüz başvuru yok" Bakan Çavuşoğlu: "Can kaybının olmaması sevindirici Bakan Ersoy: "Yangının turizm bölgelerine sıçraması engellendi" Manavgat'ta yangın bölgesinde 3 bakan incelemelerde...

Bakan Pakdemirli: "Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil"

"700 civarında odamız mevcut. Henüz başvuru yok"

Bakan Çavuşoğlu:

"Can kaybının olmaması sevindirici

Bakan Ersoy:

"Yangının turizm bölgelerine sıçraması engellendi"

Manavgat'ta yangın bölgesinde 3 bakan incelemelerde bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangını ile ilgili son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, " Yangında 8 saati geride bıraktık. Maalesef kontrol altına alınmış değil. Daha önce 4 tane mahallemizi boşaltmıştık. Bunun yanında Yavrudoğan Mahallesini de boşalttık. Şuanda yerleşim yerleri tehdit altında değil. 8 kadar ev zarar gördü. Manavgat'ta evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında odamız mevcut. Henüz başvuru yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Manavgat'ta çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı. Son duruma ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yangında 8 saati geride bıraktık. Maalesef kontrol altına alınmış değil. Daha önce 4 tane mahallemizi boşaltmıştık. Bunun yanında Yavrudoğan Mahallesini de boşalttık. Şuanda yerleşim yerleri tehdit altında değil. 8 kadar ev zarar gördü. Ekiplerimiz şuan itibariyle hava araçlarımız yere indi. Gece boyu mücadelemiz devam edecek. Sabah saatlerinde müjdeli haberleri vermek isteriz. Ciddi bir rüzgar ile karşı karşıyayız. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. 3 arkadaşımız yaralandı. Hastanede dumandan etkilenen vatandaşlarımızın 2 kişi hariç hepsi taburcu oldu. Hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında odamız mevcut. Henüz başvuru yok" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: "Can kaybının olmaması sevindirici

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Can kaybının olmaması sevindirici. Dumandan etkilenen vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Yangın maalesef henüz kontrol altına alınmadı. Yangından zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Evi, serası ya da tarım ürünleri zarar görenlerin hepsinin telafisini yaparız, hepsini gideririz. Cumhurbaşkanımız geçmiş olsun mesajı gönderdi" diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy: "Yangının turizm bölgelerine sıçraması engellendi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Yerleşim bölgelerinin önü kesilmiş durumda. El birliğiyle yangın söndürülecek. Tam zamanında müdahale edildiği için yangının turizm bölgelerine sıçraması engellendi. Yerleşim bölgelerine de şu an için uzak" açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli: 'Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil'
Bakan Pakdemirli: 'Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil'
Bakan Pakdemirli: 'Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil'
Bakan Pakdemirli: 'Yangın maalesef kontrol altına alınmış değil'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '(Manavgat'taki orman yangını) Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Manavgat'taki orman yangını) Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı.
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