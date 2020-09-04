BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINMADI
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BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINMADI

Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale (2)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de katıldığı Ulusal Çay Konseyi toplantısında, Çorum ve Sinop arasında kalan ormanlık alanda süren yangının kontrol altına alınamadığını belirterek, 'Çorum-Sinop arasındaki...

04.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:48

Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rize'de katıldığı Ulusal Çay Konseyi toplantısında, Çorum ve Sinop arasında kalan ormanlık alanda süren yangının kontrol altına alınamadığını belirterek, 'Çorum-Sinop arasındaki orman yangınına müdahalemiz sürüyor. Bölgeye şu anda yangınlarda en deneyimli ve etkin yetkili arkadaşlarımızı gönderdik. Üzerinde çalışılıyor, yangın henüz kontrol altında değil ama kontrol altına almak için arkadaşlarımızın gayreti sürüyor. Yangın, tahmin ettiğiniz kadar büyük bir yangın değil ama parçalı bir araziye yayılmış olmasından dolayı bazı endişeler doğuruyor. Ama diğer yangınları hallettiğimiz gibi bunu da halledeceğiz' dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN HENÜZ KONTROL ALTINA ALINMADI

Kaynak: DHA

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