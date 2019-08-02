Bakan Pakdemirli, yanan ormanlık alanlarda havadan incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi ve helikoptere binişi

Helikopter içi ve yanan ormanlık alanların havadan görüntülenmesi

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Muğla'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce yanan Milas ve Menteşe ilçelerinde alanlarda inceleme yaptı

MUĞLA (AA) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya geldi.

Pakdemirli, ilk olarak Bodrum Güvercinlik ekip binasında orman yangını söndürme işçileri ve çalışanlarla bir araya gelerek yemek yedi.

Bakan Pakdemirli helikoptere binerek daha önce yanan Milas'ın Ören Mahallesi ile Menteşe'nin Zeytinköy Mahallesi'ndeki alanları havadan inceledi.

İncelemenin ardından kara yoluyla Zeytinköy Mahallesi'ne giden Pakdemirli, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, bölge haklının sorunlarını dinledi.

Zeytinköy'de 6 Eylül 2017'de çıkan yangın sonucu 64 ev yanmış çok sayıda hayvan telef olmuştu.

Kaynak: AA