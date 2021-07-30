Bakan Pakdemirli: "Yanan ağaçların yerine misliyle fidan dikilecek"
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Bakan Pakdemirli: "Yanan ağaçların yerine misliyle fidan dikilecek"

Bakan Pakdemirli: 'Yanan ağaçların yerine misliyle fidan dikilecek'
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan ağaçların her birinin yerine misliyle dikilecek fidanların sahiplenilmesini istedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan ağaçların her birinin yerine misliyle dikilecek fidanların sahiplenilmesini istedi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yanan ağaçların yerine misliyle fidan dikileceğini belirtti. Bakan, Pakdemirli paylaşımında şunları kaydetti:

"Canımız yandı. Nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz. Müsterih olun. 'http://GelecegeNefes.com' adresine gelerek yanan ağaçlarımızın her birinin yerine misliyle dikeceğimiz fidanlarımıza adınızı vererek sahiplenin. Geleceğe nefes olalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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Bakan Pakdemirli: "Yanan ağaçların yerine misliyle fidan dikilecek" - Haberler Ekonomi
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