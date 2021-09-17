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Yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesi bu akşam üreticilerin hesaplarına aktarılacak

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesi bu akşam üreticilerin hesaplarına aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon liralık desteğin, bu akşam üreticilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon liralık desteğin, bu akşam üreticilerin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 22 ilde 11 bin 595 üreticiye 20 milyon 447 bin 272 lira, büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği kapsamında 30 üreticiye 1 milyon 480 bin lira olmak üzere 21 milyon 927 bin 272 liralık destekleme ödemesi bu akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri
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Haber: Yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesi bu akşam üreticilerin hesaplarına aktarılacak - Haberler Ekonomi
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