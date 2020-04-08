Bakan Pakdemirli video konferans ile Konya'daki çiftçilerle görüştü
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Bakan Pakdemirli video konferans ile Konya'daki çiftçilerle görüştü

Bakan Pakdemirli video konferans ile Konya'daki çiftçilerle görüştü Bakan Pakdemirli: "Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Ülkemizde ilk Covid-19 vakası görülmeden...

08.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:41

Bakan Pakdemirli video konferans ile Konya'daki çiftçilerle görüştü

Bakan Pakdemirli: "Marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı olmadığını belirterek, "Ülkemizde ilk Covid-19 vakası görülmeden önce bazı adımlar attık. Bunlardan en önemlisi, perakende zincirlerini ileride yaşanabilecek olası sıkıntılara hazır olmaları konusunda yönlendirmemizdi. Bu sayede marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans aracılığıyla Konya'daki çiftçiler, üreticiler, yetiştiriciler ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Yaşanan küresel virüs salgını nedeniyle video konferans aracığıyla buluşmak zorunda olduklarını belirten Pakdemirli, salgının en kısa zamanda el birliği ile atlatılacağını ve ilk fırsatta yüz yüze buluşacaklarını söyledi. Konya'yı "medeniyetler beşiği, tarımın başkenti, hoşgörünün başşehri" olarak tanılayan Pakdemirli, Konyalıların çalışkan ve girişimci insanlar olduğunu dile getirdi. Bakan Pakdemirli, virüs salgını nedeniyle tarımın, üretmenin, kendi kendine yetmenin ne kadar stratejik olduğunun çok daha iyi anlaşıldığını belirterek, tarım sektörünün en az savunma sanayii kadar kritik bir sektör olduğunu söyledi. Konya'nın tarımsal açıdan stratejik bir şehir olduğunun altını çizen Pakdemirli, "Ülkemizde üretilen buğdayın yüzde 10'u, arpanın yüzde 14'ü, şeker pancarının yüzde 29'u, kuru fasulyenin yüzde 24'ü, patates, buğday ve arpa tohumluklarının yüzde 29'u, yağlık ayçiçeğinin yüzde 16'sı, süt üretiminin yüzde 6'sı, 2,7 milyar adet yumurta üretimi ile hem tahıl ambarımız hem de hayvansal protein depomuzdur" dedi.

Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tarımsal konularla ilgili bilgi verdiğini anımsatan Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Çiftçimiz, üreticimiz bir karış yer dahi boş bırakmadan eksinler biçsinler, biz çiftçimizin, üreticimizin arkasındayız' dedi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de gıda arz güvenliğinde bir sıkıntı olmadığını vurgulayan Pakdemirli, "Ülkemizde ilk Covid-19 vakası görülmeden önce bazı adımlar attık. Bunlardan en önemlisi, perakende zincirlerini ileride yaşanabilecek olası sıkıntılara hazır olmaları konusunda yönlendirmemizdi. Bu sayede marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu durumda, şu ana kadar da dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan market manzaralarına ülkemizde rastlamadık" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, bu güçlü tarım ve orman altyapısını oluşturabilmek için son 17 yılda birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda tarımsal hasılamızı yüzde 645 artırarak 275 milyar TL'ye çıkardık. 308 milyar lira tarımsal destek verdik. 565 baraj inşa ettik. 6,6 milyon hektar araziyi sulamaya açtık. 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Tohumluk üretimimizi 8 kat artırdık. Tohumluk ihracatımızı 10 kat artırdık. Ayrıca 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız ile tarımda net ihracatçı konuma geldik."

Kapısının herkese açık olduğunu ve sektörün sorunlarına doğrudan eğilmeye çalıştığını anlatan Pakdemirli, bu çerçevede 70 ilde program ve 200'ü aşkın toplantı yaptığını, böylece tarımsal üretimdeki yapısal sorunları yerinde çözme yolunu tercih ettiğini söyledi. Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı gibi yerlilik ve millilik ekseninde tarım ve ormancılık politikalarını oluşturduklarını belirterek, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ve 2053 ile 2071 ideallerine taşımak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri ile Türkiye'de gıda üretim üstleri kurduklarını anlatan Pakdemirli, bugün itibarıyla 41 proje üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Pakdemirli, üretilen stratejik ürünlerin lisanslı depoculuk sistemi ile kaliteli ve sağlıklı bir şekilde depolanmasını sağladıklarını ve böylece üreticilerin ürettiği ürünü değeri fiyattan satmasını sağladıklarını ifade ederek, atıl durumda olan 2 milyon hektar tarım arazisini üretime kazandırmak için de çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

"Bu yıl içerisinde 10,4 miyar liralık destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına yatırdık"

Bu zorlu süreçte çiftçilere destek olmaları için İl Tarım ve Orman Müdürlerine tüm imkanlarını seferber etmeleri talimatını verdiğinin altını çizen Pakdemirli, "Biz de Bakanlık olarak bu yıl içerisinde 10,4 miyar liralık destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına yatırdık. Bu desteklemelerin yüzde 10'a yakınını Konyalı çiftçilerimize verdik" dedi.

Pakdemirli, başlattıkları "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında tohum bedelinin yüzde 75'ini hibe olarak vermeye başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Artan maliyetler karşısında bu yılı da doyurucu fiyat politikası ile telafi edeceğiz. Kimse merak etmesin siz ekmeye, biçmeye, alın teri dökmeye devam edin. Siz Üretin. Ürününüz tarlada, serada; etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alacağız."

"Konya toplam 24,2 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile Türkiye'nin tarım başkenti"

Konya'ya yaptıkları yatırımlardan da bahseden Pakdemirli, "Konya'ya son 17 yılda 29 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal kalkınma desteklerimiz kapsamında Konyamıza bin 371 proje için toplam 508 milyon lira hibe desteği ödedik. Ödediğimiz hibeler ile yapılan yatırımlar neticesinde 12 bin 345 kişiye istihdam sağlandı. Genç çiftçilerimizin toplam 797 projesini yaklaşık 24 milyon lira ile destekledik. Konya'da 586 bin dekar mera ıslah çalışmasını tamamladık. Son 17 yılda 340 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik. IPARD hibeleri kapsamında yer alan 42 il içinde en fazla hibe ödediğimiz 2. ilimiz. 15 mahallede, 112 bin dekar alanda 22,7 milyon lira maliyetle küçük ölçekli sulama işlerini yaptık. Ahır-ağıl yapımı projeleri kapsamında 135 proje için 15 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Damızlık Erkek Materyal Alımı Projesi kapsamında 714 aileye 3 bin 2 adet koç verdik. Yine 2019 yılında balıklandırma çalışmaları kapsamında 69 göl ve gölete 306 bin adet yavru sazan balığı bıraktık. 2019 yılında doğal afetlerden zarar gören 12 bin 129 üreticimize 30 milyon lira dağıttık" şeklinde konuştu.

Konya'nın 12 milyar liralık hayvansal üretim değeri ile Türkiye'de birinci, 12,2 milyar liralık bitkisel üretim değeri ile de ikinci sırada bulunduğunu kaydeden Pakdemirli, böylece Konya'nın toplam 24,2 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile Türkiye'nin "tarım başkenti" olduğunu söyledi. Bakan Pakdemirli, son 17 yılda Konya'ya 20 baraj ve 29 gölet, 140 taşkın koruma tesisi yaptıklarını ve yaklaşık 800 bin dekar araziyi suyla buluşturduklarını belirterek, böylece buradaki çiftçilere yıllık 650 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını dile getirdi.

"2020'de ise nüfusumuz kadar, yani 83 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefimiz var"

Son 17 yılda 4,5 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını dile getiren Pakdemirli, "Geçtiğimiz yıl milli bir seferberliğe dönüşen, 'Geleceğe Nefes' kampanyamızı biliyorsunuz Guiness Rekoru ile taçlandırdık. 11 Kasım'ı da Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettik. 2020'de ise nüfusumuz kadar, yani 83 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefimiz var. Sizlerin desteğiyle bunu da başaracağız. Buna eminim yeni Guinesslere imza atacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli video konferans ile Konya'daki çiftçilerle görüştü

Kaynak: İHA

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Bakan Pakdemirli video konferans ile Konya'daki çiftçilerle görüştü
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