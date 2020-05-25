Bakan Pakdemirli, video konferans aracılığıyla Ak Parti İzmir İl Teşkilatı ile bayramlaştı
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Bakan Pakdemirli, video konferans aracılığıyla Ak Parti İzmir İl Teşkilatı ile bayramlaştı

Bakan Pakdemirli, video konferans aracılığıyla Ak Parti İzmir İl Teşkilatı ile bayramlaştı Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ak Parti İzmir İl Teşkilatının Ramazan Bayramı'nı video konferans aracılığıyla kutladı.

25.05.2020 21:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:17

Bakan Pakdemirli, video konferans aracılığıyla Ak Parti İzmir İl Teşkilatı ile bayramlaştı

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ak Parti İzmir İl Teşkilatının Ramazan Bayramı'nı video konferans aracılığıyla kutladı.

Ramazan Bayramı'nın Cenab-ı Hakk'ın bir aylık imtihanının neticesindeki mükafatı olduğunu söyleyen Pakdemirli, Ak Parti İzmir İl Teşkilatının bayramını tebrik etti. Pakdemirli, Kovid-19 Pandemisi dolayısıyla bu yıl kalabalık iftar sofralarında, sahur sohbetlerinde, teravih namazlarında buluşamadıklarını ve mahzun bir Ramazan geçirdiklerini söyledi.

"Pandemi süreci başarıyla yönetildi"

Devletin güçlü varlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliği sayesinde son 18 yılda ülkenin alt yapısının sağlamlaştırıldığını ve alınan önlemler sayesinde dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri olduklarını ve salgını kontrol altına almaya başladıklarını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu: "Biz bize yeteriz, diyerek, aziz milletimizin birliktelik kültürünü bir kere daha ortaya koymuş olduk. Muhakkak ki bundan sonra, yeni normallerle sürdüreceğimiz hayatımıza alışmak biraz daha zaman alacak. Fakat inanıyorum ki; bu zor zamanları da sabırla aşacak ve inşallah daha nice güzel günlere, daha nice Ramazanlara hep birlikte kavuşacağız." Açıklamalarına devam eden Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin vermiş olduğu enerji ve ortaya koyduğu hızlı organize olma yeteneği ve kapasitesiyle pandemi sürecinin başarılı yönetildiğini söyledi.

"2023 hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz"

Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısıyla, eğitim ve bilim sistemleriyle, tarımıyla, teknoloji ve sanayisiyle milletinin ve insanlığın ümidi olmaya devam edeceğini belirten Pakdemirli, partisinin milletin hizmet yolundaki hedeflerinin belli olduğunu ve 2023 hedeflerine adım adım yaklaştıklarını dile getirdi. Bakan Pakdemirli, oturulan makamların gelip geçici olduğunu ancak millete hizmetin baki lduğunu belirterek, "Biz de hep birlikte milletimiz, memleketimiz için hayırlı ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Bakan Pakdemirli, video konferans aracılığıyla Ak Parti İzmir İl Teşkilatı ile bayramlaştı

Kaynak: İHA

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