Bakan Pakdemirli: Veteriner hekimlerimizin pandemide üstlendiği rol hayati önemde

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Covid-19 pandemisinde veteriner hekimlerin büyük görevler üstlendiğini belirterek, "Virüsün izolasyonu, PCR testleri, aşı ve anti serum üretimi, mekan ve atık sularda virüs taramalarında oldukça başarılı çalışmalar yürütüldü. Veteriner hekimlerimizin üstlendiği rol hayati öneme sahip" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Veteriner Hekimler Merkez Konseyi ve veteriner hekim oda başkanları ile bir araya gelerek, veteriner hekimlikle ilgi sorun ve talepleri dinledi. Bakan Pakdemirli, veteriner hekimlerin, pandemi sürecinde her türlü zorluğa karşı Türkiye'nin hayvansal üretiminden hayvansal ürün ihracatına, aşılama çalışmalarından gıda denetimlerine kadar birçok disiplinde görevlerini eksiksiz yaptığını belirtti. Tarımın siyaset üstü ve milli güvenlikle özdeş hale geldiğini belirten Pakdemirli, "20'nci yüzyılda yer altı kaynakları alanında mücadele verilirken, 21'inci yüzyılda tarım alanları, su ve gıda da mücadele veriliyor. Hayvansal üretim ile hayvan ve hayvansal ürün ticareti her geçen gün büyük önem kazanıyor. Bu kapsamda stratejik bir planlama ile verimli ve sürdürülebilir kaynak kullanımı ile tarım ve ormanda güçlü bir tarımsal üretim altyapısı sağlayarak tarladan sofraya gıdamızın güvenilirliğini sağlıyoruz" diye konuştu.