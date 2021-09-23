Bakan Pakdemirli: 'Üreticilerimize fındıkta 80 milyon, kuru üzümde 76 milyon TL ödeme yaptık' - Haberler
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Bakan Pakdemirli: "Üreticilerimize fındıkta 80 milyon, kuru üzümde 76 milyon TL ödeme yaptık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimize fındıkta 80 milyon, kuru üzümde 76 milyon TL ödeme yaptık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimize fındıkta 80 milyon, kuru üzümde 76 milyon TL ödeme yaptık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fındık ve kuru üzüm alım ödemelerine devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; Fındıkta 2 bin 350 üreticimize toplam 80 milyon TL (19 Eylül 2021'de teslim edenler dahil), üzümde ise bin 610 üreticimize toplam 76 milyon TL (21 Eylül 2021'de teslim edenler dahil) ödeme yaptık" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Haber: Bakan Pakdemirli: 'Üreticilerimize fındıkta 80 milyon, kuru üzümde 76 milyon TL ödeme yaptık' - Haberler
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