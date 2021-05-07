Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna kalıyordu.