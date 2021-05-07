Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna...
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna...
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna kalıyordu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna kalıyordu. Bunu da inşallah bu yıl en yakın zamanda, mayıs ayı içinde ödemeyi planlıyoruz."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Kıyı balıkçılarımıza da bir müjde vermiş olalım. Her yıl onlara da bin lira ödüyorduk, genelde sene sonuna...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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