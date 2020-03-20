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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize 1 milyar 572 milyon lira ödeme yapacağız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

20.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:48
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize 1 milyar 572 milyon lira ödeme yapacağız

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli, açıklamasında, "Alan bazlı fındık için 35 ilde 408 bin 373 üreticiye 849 milyon lira, mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira, 5 dekar altı küçük aile işletmeleri için 74 ilde 36 bin 728 üreticiye 12 milyon lira, dane mısır için 24 ilde 26 bin 338 üreticiye 89 milyon lira, hububat baklagil için 21 ilde 43 bin 842 üreticiye 115 milyon lira ödeme yapacağız. Ödemeler, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi '0' olanlara 20 Mart, '2' olanlara 27 Mart, '47 olanlara 3 Nisan, '6' ve '8' olanlara 10 Nisan 2020 tarihi, saat 18.00 itibariyle ödeme yapacağız" dedi. 

Bakan Pakdemirli, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Ayrıca bugün tek seferde, saat 18.00 itibariyle, yaş çay primi için 183 milyon lira, sertifikalı tohum üretimi için 8 ilde 120 firmaya 61 milyon lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 6 ilde 2 bin 624 üreticiye 5,5 milyon lira, kırsal kalkınma için 28 yatırımcıya 9 milyon lira, tarım sigortaları için 201 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece üreticilerimize toplamda 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapmış olacağız. Üreten, emek veren çiftçilerimizin her zaman yanındayız, onları desteklemeye devam edeceğiz. Yapacağımız bu desteklerin hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Pakdemirli ayrıca IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 6'ncı Başvuru Çağrısı 2'nci Grubu'nda destek almaya hak kazanan 503 projeye, 250 milyon lira hibe sağlanacağını kaydetti.


Kaynak: DHA

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