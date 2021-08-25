Bakan Pakdemirli: Üretici ve yetiştiricilere 1,6 milyon TL daha ödeme yapılacak

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 ilde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilere bu hafta içerisinde 1,6 milyon TL daha ödeme yapılacağını duyurdu.