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Bakan Pakdemirli: "Ülkemiz süt ve süt ürünleri ihracatını yüzde 10 artırarak 357 milyon dolara...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizden AB ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 111 ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapılmakta.

Bakan Pakdemirli:
01.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:56

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizden AB ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 111 ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapılmakta. Süt sektöründe net ihracatçı konumda olan ülkemiz, 2019 yılında süt ve süt ürünleri ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak 357 milyon dolara taşımıştır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Dünya Süt Günü" dolayısıyla sektör temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada son 18 yılda hayvancılık desteklerini 4 kalemden 10 kaleme çıkartarak toplam 38,4 milyar lira hayvancılık hibe desteği ödemesi yaptıklarını söyledi. IPARD ve kırsal kalkınma yatırımları kapsamında bugüne kadar süt sektörüne yönelik toplam 2 bin 217 projeye 2,1 milyar lira hibe desteği vererek 4,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirilmesini sağladıklarını bildiren Pakdemirli, süt piyasasını yakından takip ederek 4 yılda toplam 1,1 milyon tondan fazla arz fazlası çiğ sütü piyasadan çektiklerini ve bununla 92 bin 330 ton süt tozu ürettiklerini dile getirdi. Son 18 yılda 10,5 milyon dekar mera ıslah çalışmasını tamamlayarak meraların verimliliğini arttırdıklarını anlatan Pakdemirli, "Yine ülkemiz ormanlarının yüzde 53'ünü küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için planlı otlatılmasına açtık. Son 18 yılda, 11,5 milyon hektar alana toplam 6,7 milyar lira yem bitkisi desteği ödeyerek yem bitkisi ekiliş alanlarının ve toplam kaba yem üretimimizin artmasına vesile olduk. Bu arada, 2020 yılı yem bitkileri desteklemeleri mevzuat çalışmamız kapsamında da bu yıl yemlik soyayı destekleme kapsamına dahil ediyoruz. Ayrıca sorgum, sudan otu ve sorgum sudan otu melezinin destekleme birim fiyatını da arttıracağız. En önemlisi de inşallah 2023 yılına kadar 2 milyon hektar araziyi daha sulamaya açarak yetiştiricimizin ihtiyacı olan kaliteli kaba yem üretim miktarını arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen süt üreticisi ve süt birliklerinin kullanımının planlandığı "Gezen Hibrit Sağımcı" projesinin prototipinin hazır olduğunu ve seri üretim aşamasına gelindiğini bildiren Pakdemirli, "Gezen Hibrit Sağımcı Sistemiyle işletme maliyetini düşürmeyi, sağım hijyenini sağlamayı, sağım işini düşük emek ve maliyetle gerçekleştirerek kolaylaştırmayı, mera hayvancılığı yapan ve sütü sağmayan üreticimizin sağımını gerçekleştirerek küçükbaş hayvan sütünü ekonomiye kazandırmayı hedefledik. Şimdiden yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun. Tabi bildiğiniz gibi ahırda yapılan günlük işlerin en zoru sağımdır. Süt hayvancılığında sağım işi günlük toplam çalışma zamanının bağlı ahırda yüzde 40-60'ını, serbest ahırda ise yüzde 70-80'ini almaktadır. İşte bu nedenle Gezen Hibrit Sağımcı projemize ek olarak Fotovoltaik Pil Destekli Küçükbaş Mobil Süt Sağım Makinası Projemizi de Güneydoğu Anadolu Bölgesi için tasarladık. Buna ek olarak çadır aydınlatılması, sıcak su gibi insan refahını etkileyecek çözümler de prototipin üzerinde monofoze priz çıkışı verilerek sunulmuştur. Bu projemiz de yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesi için bu yıl içerisinde öncelikle pilot olarak belirlediğimiz Aksaray, Burdur ve Çanakkale illerimizi, 2 yıl sonra ise tüm illerimizi sınıflandırılan çiğ süt destekleme kapsamına alarak kalitesine göre ilave destek primi ödeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz dünya süt üretiminde sekizinci sıraya, AB ülkeleri arasında üçüncü sıraya yükselmiştir"

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayvancılık sektörüne verilen destekler sonucunda Türkiye'de son 18 yılda önemli gelişmeler yaşandığını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Büyükbaş hayvan sayısında yüzde 80, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 51, süt üretiminde ise yüzde 173 artış sağlanmıştır. 2019 yılında da süt üretimimiz, bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak, 22,9 milyon tona ulaşmıştır. FAO verilerine göre de ülkemiz dünya süt üretiminde sekizinci sıraya, AB ülkeleri arasında ise Almanya ve Fransa'dan sonra üçüncü sıraya yükselmiştir. Bununla birlikte Ülkemiz süt üretiminde, yüzde 107'lik oranla kendine yeterli konumdadır. 2002 yılında 122 kilogram olan kişi başına düşen süt üretim miktarı, 2018 yılında 270 kilograma, 2019 yılında ise 276 kilograma yükselmiştir. Yine FAO verilerine göre kişi başına düşen süt üretimi Dünya'da 110 kilograma, AB'de ise 329 kilogram seviyelerindedir. Yine uyguladığımız ıslah programları sonucunda e-ıslaha kayıtlı siyah alaca ırkının, 2002 yılında 5 ton 812 kilogram olan süt verimi ortalaması yüzde 18 artarak, 2019 yılında 6 ton 835 kilograma ulaşmıştır. Üreticilerimizin, içinde bulunduğumuz dönemde daha çok desteklenmesi ve sürdürülebilirliğin korunması amacıyla çiğ süt destek primi de 15 kuruşa kadar artırılmıştır. İşletme karlılığı için süt yem paritesinin 1,30 olması istenir. Bildiğiniz üzere Ekim-2019'da açıkladığımız süt fiyatıyla, süt yem paritesini yaklaşık 1,50'ye ulaştırdık ve süt üreticimizin, yetiştiricimizin yanında olduğumuzu, bir kere daha göstermiş olduk."

"54 tesisimiz Çin Halk Cumhuriyetine süt ürünleri ihracatı yapabilecek"

Pakdemirli, "Ülkemizden AB ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin de dahil olduğu toplam 111 ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapılmakta. Süt sektöründe net ihracatçı konumda olan ülkemiz 2019 yılında süt ve süt ürünleri ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak 357 milyon dolara taşımıştır. Bakanlığımız tarafından 2012 yılından itibaren yapılan çalışmalar doğrultusunda Türk üreticileri için dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin Halk Cumhuriyeti pazarının kapıları açılmıştır. Bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesinde açıkladığımız 54 tesisimiz Çin Halk Cumhuriyetine süt ürünleri ihracatı yapabilecek. Üretmek kadar pazarlamanın da önemli olduğu günümüz şartlarında, Çin pazarı gibi büyük bir pastadan süt ve süt ürünleri üreticilerimizin gereken payı alacağına olan inancım tam. Hem süt üreticilerimize, hem de süt ürünleri üretici firmalarımıza hayırlı olsun. Bakanlık olarak diğer ürün gruplarının da dünya pazarında yer almasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, konuşmasının ardından sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi. Daha sonra Pakdemirli ve sektör temsilcilerinin süt içtiği görüldü. Bakan Pakdemirli, vatandaşlara süt içmeleri konusunda tavsiyede bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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