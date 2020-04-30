Bakan Pakdemirli, TZOB Danışma Kurulu Toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı
30.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:10
Salonun iç/genel planı -Video konferans yöntemiyle toplantıya katılanların konuşmaları -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin notlar alması -Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin...
-Salonun iç/genel planı
-Video konferans yöntemiyle toplantıya katılanların konuşmaları
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin notlar alması
-Bakan Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) Danışma Kurulu Toplantısına katıldı.
Kaynak: AA